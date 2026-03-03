Kock
2026-03-03
Kock med erfarenhet sökes till välbesökt anläggning från 1 april till 15 oktober.
Vi söker en erfaren och engagerad kock som trivs i ett högt tempo och brinner för matlagning från grunden. Hos oss får du arbeta i ett glatt och sammansvetsat team där kvalitet, service och arbetsglädje står i centrum. Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som kock hos oss arbetar du både vid spisen under service och med förberedelser inför dagens pass. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt, samtidigt som du är en trygg och positiv lagspelare. Du behöver ha god förmåga att organisera ditt arbete och hantera flera uppgifter parallellt.
Vi serverar lunch, à la carte och catering, och har öppet alla dagar i veckan - både lunch, kväll och helger. Tempot är ofta högt och vi har många återkommande gäster, vilket gör stresstålighet och flexibilitet till viktiga egenskaper.
Vi söker dig som
Är lyhörd, organiserad och stresstålig
Har lätt för att samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö
Gillar att laga mat från grunden och vill utvecklas i yrket
Har en positiv attityd och trivs med att möta människor
Är noggrann, flexibel och ansvarstagande
Förstår och talar svenska obehindrat
Vi erbjuder
En arbetsplats med härlig stämning och engagerade kollegor
En välbesökt anläggning med varierande arbetsuppgifter
Möjlighet att utvecklas i rollen och bidra med egna idéer
Kollektivavtal via Visita
Vi söker endast seriösa kandidater som vill vara en del av vårt team och bidra till att ge våra gäster mat och service av hög kvalitet.
Låter detta som rätt tjänst för dig? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: restaurang@vasatorp.golf
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matentusiasterna i Stockholm AB
Vasatorpsallén
253 54 MÖRARP
Vasatorps Golfrestaurang
