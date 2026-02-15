Kock
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Är du sugen på avsluta vintern i Åre och vill jobba som kock hos oss på Restaurang Zoft.
I tjänsten ingår att förbereda och tilllaga rätter på vår A 'la Carte meny. Du ska även känna dig trygg med att styra luckan. Att kvalitet säkra rätterna innan dom går ut till gäst
Tjänsten är kvällstid och 80% i grunden, men kan lätt bli både mer eller mindre om viljan och behov finns.
Att kunna prata svenska är inte ett måste, men om inte är engelska ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@zoftare.se
Arbetsgivare TB Restauranger AB
(org.nr 559325-7917)
Tottvägen 111 (visa karta
)
837 51 ÅRE
Zoft Åre
Tommy Bergstrand jobb@zoftare.se
