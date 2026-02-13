Kock
Karlsborgs kommun / Kockjobb / Karlsborg Visa alla kockjobb i Karlsborg
2026-02-13
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlsborgs kommun i Karlsborg
Är du redo att använda dina kulinariska färdigheter för att göra vardagen bättre för våra äldre? Anslut dig till vår kommunala verksamhet som kock!
Arbetsplatsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en verksamhet med en stor spännvidd innehållande enheterna gata/park, vatten- och avlopp, plan- och bygg, fastighet, kost samt lokalvård och tillhörande administrativa tjänster.
Kostenheten driver nio stycken kök inom olika kommunala verksamheter där tillagning och servering sker till barn, elever, brukare och övriga kunder. Aktuell tjänst som kock har placering på vårt äldreboende där du har möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där dina kulinariska färdigheter verkligen kan förgylla. Här arbetar du i ett engagerat och vänligt team, där samarbete och kommunikation står i fokus. Vi är bemannade alla dagar året runt på ett rullande 6 veckors schema med tjänstgöring var tredje helg.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en passionerad kock som har en kärlek för matlagning och en vilja att skapa minnesvärda måltider som sprider glädje och ger förutsättningar till gemenskap för våra äldre.
Som kock hos oss kommer du att:
- Planera och laga hälsosamma, näringsrika måltider med fokus på kvalitet och smak, tillsammans med våra övriga kockar.
- Arbeta tillsammans med ett engagerat team för att skapa varierande menyer som tillgodoser våra boendes individuella behov.
- Säkerställa att alla köksrutiner följer gällande livsmedelssäkerhetsföreskrifter.
Vi värdesätter din erfarenhet och dina idéer och du har stora möjligheter att påverka verksamhetens innehåll.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad och kreativ kock till vårt äldreboende som brinner för att laga näringsrik och välsmakande mat. För att passa in i denna roll ser vi att du har:
- Relevant utbildning inom matlagning.
- Minst 2 års erfarenhet av att arbeta som kock, gärna inom äldreomsorgen.
- Kännedom om specialkost och olika dieter med fokus på näring och smak.
- God samarbetsförmåga och en positiv attityd
- Flexibilitet och vilja att alltid sträva efter att förbättra matupplevelsen för våra boende.Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Rekrytering kan ske fortlöpande under rekryteringsprocessen.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-85". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629) Arbetsplats
Kostenheten Kontakt
Britt-Marie Johansson 0505-17126 Jobbnummer
9740195