2026-02-02


Kock sökes till Ribersborgs Kallbadhus
Vill du arbeta på en av Malmös mest ikoniska platser där hav, mat och tradition möts?
Ribersborgs Kallbadhus söker nu en engagerad och passionerad kock som vill vara med och skapa minnesvärda matupplevelser året runt.

2026-02-02

Om tjänsten
Som kock hos oss arbetar du i ett kreativt kök med fokus på kvalitet, säsong och hållbarhet. Vår restaurang serverar både lunch och à la carte samt ansvarar för företagsfester, evenemang, bröllop och andra minnesvärda tillställningar, alltid med havet som närmaste granne. Tempot varierar med säsong, men stoltheten i hantverket är alltid densamma. Du kommer att vara en viktig del av köket och bidrar aktivt till både kvalitet, samarbete och helhetsupplevelsen för våra gäster.
Vi söker dig som
Har relevant kockutbildning och/eller dokumenterad erfarenhet

Brinner för god mat, råvaror och smak

Är självgående men trivs med att arbeta i team

Är stresstålig, flexibel och ansvarstagande

Har känsla för service och kvalitet i varje detalj

Vi erbjuder
En unik arbetsplats i historisk miljö vid havet

Ett engagerat och sammansvetsat team

Möjlighet att utvecklas och bidra med egna idéer

Välkommen till ett kök där tradition möter nytänkande och där arbetsdagen börjar med havsutsikt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: arbete@hekajo.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock 2026 02".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hekajo AB (org.nr 556724-1939), http://ribersborgskallbadhus.se
Limhamnsvägen 29 brygga 1 (visa karta)
201 24  MALMÖ

Arbetsplats
Ribersborgs Kallbadhus

