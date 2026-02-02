Kock
Kock sökes till Ribersborgs Kallbadhus
Vill du arbeta på en av Malmös mest ikoniska platser där hav, mat och tradition möts?
Ribersborgs Kallbadhus söker nu en engagerad och passionerad kock som vill vara med och skapa minnesvärda matupplevelser året runt.
Som kock hos oss arbetar du i ett kreativt kök med fokus på kvalitet, säsong och hållbarhet. Vår restaurang serverar både lunch och à la carte samt ansvarar för företagsfester, evenemang, bröllop och andra minnesvärda tillställningar, alltid med havet som närmaste granne. Tempot varierar med säsong, men stoltheten i hantverket är alltid densamma. Du kommer att vara en viktig del av köket och bidrar aktivt till både kvalitet, samarbete och helhetsupplevelsen för våra gäster.
Vi söker dig som
Har relevant kockutbildning och/eller dokumenterad erfarenhet
Brinner för god mat, råvaror och smak
Är självgående men trivs med att arbeta i team
Är stresstålig, flexibel och ansvarstagande
Har känsla för service och kvalitet i varje detalj
Vi erbjuder
En unik arbetsplats i historisk miljö vid havet
Ett engagerat och sammansvetsat team
Möjlighet att utvecklas och bidra med egna idéer
Välkommen till ett kök där tradition möter nytänkande och där arbetsdagen börjar med havsutsikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
