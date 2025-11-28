Restaurangen ligger i centrala stockholm. Nu söker vi efter personal som vill gå med i vårt team .
Tjänsten är Omgående. Låter det intressant så skicka din Ansökan till santorinigrill@hotmail.se Du som söker ska brinna för restaurangyrket och ha erfarenhet eller har gymnasial utbildning inom yrket. Du som har precis gått ut hotel o restaurang linjen är du varmt välkommen! Du kommer att jobba främst med servering ,andra arbetsuppgifter förekommer också. Du skall vara social både mot gäster och kollegor samt kunna hantera av stressade situationer. Tjänsten är schemalagd samt helger förekommer också.
Tillträde: omgående. Är det dig vi söker och du vill veta mer. Skriv ett par rader om dig själv, vad du gör idag och vad du vill göra i framtiden.