Kock

Kockjobb / Göteborg
2025-11-09


À la carte-kock sökes till Bryggeriet på Avenyn, Göteborg
Är du en passionerad kock som brinner för kreativ matlagning och vill vara med och leverera smakupplevelser på högsta nivå? På Bryggeriet, mitt på Avenyn, söker vi nu en À la carte-kock som vill bli en del av vårt team och sätta sin prägel på vår meny.

Publiceringsdatum
Om tjänsten
Som À la carte-kock hos oss kommer du att:
Tillaga och presentera våra rätter med högsta fokus på smak, kvalitet och presentation

Delta i menyplanering och bidra med nya idéer till spännande rätter

Ansvara för mise en place och säkerställa smidiga serviceflöden

Arbeta tätt tillsammans med köksmästare och kollegor för att skapa minnesvärda gästupplevelser

Hålla en hög nivå av hygien, struktur och effektivitet i köket

Vi söker dig som
Har erfarenhet av à la carte och brinner för modern matlagning

Är noggrann, effektiv och trivs i ett högt tempo

Är kreativ och älskar att jobba med fina råvaror

Har en positiv inställning och bidrar till bra stämning i köket

Trivs med att arbeta i team men är även självgående när det krävs

Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats i hjärtat av Göteborg

Möjlighet att utvecklas inom både kök och organisation

Ett engagerat team som brinner för god mat och service

Konkurrenskraftiga villkor och en dynamisk arbetsmiljö

Om Bryggeriet
Bryggeriet är en välbesökt restaurang och bar på Avenyn i Göteborg. Vi serverar lunch, à la carte, dryck och after work i en pulserande och modern miljö. Här möts internationella influenser med klassiska favoriter, alltid med kvalitet i fokus.
Är du vår nya kock?
Skicka din ansökan och CV till jobb@bryggeriet.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: jobb@bryggeriet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Isaks Söners Bryggeri AB (org.nr 556594-3494)
Kungsportsavenyen 3 (visa karta)
411 36  GÖTEBORG

Arbetsplats
Bryggeriet

Jobbnummer
9595599

