Kock
2025-10-27
Vi söker en passionerad och erfaren kock för vårt restaurangteam i Malmö. Som kock kommer du att ansvara bland annat för att skapa läckra grillrätter för våra gäster.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
• Förbereda och tillaga grillrätter enligt recept och standarder.
• Ansvara för att hålla köket rent och organiseratKvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta som kock, med fokus på grillning.
• Kunskap om livsmedelssäkerhet och hygienregler.
• Teamplayer med god kommunikationsförmåga.
Om du brinner för matlagning och grillning och vill vara en del av vårt team, skicka in ditt CV och personliga brev.
Vi ser fram emot att höra från dig!
