2025-10-13
Har du passion för matlagning och gillar att jobba i ett kök där tempot är högt och stämningen god? Då kan du vara den vi söker till Striker Örebro!
Om rollen:
Som kock hos oss är du med och skapar rätterna som får våra gäster att komma tillbaka - oavsett om de kommer för en snabb burgare under matchen eller en helkväll med vänner.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av matlagning i restaurangkök
Är noggrann, strukturerad och gillar att jobba i team
Klarar av att hålla tempot uppe även under stressiga perioder
Har en känsla för smaker och en vilja att utvecklas
Ansök nu!
Skicka din ansökan till orebro@striker.nu
vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
