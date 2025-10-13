Kock

Hoffa Sportsbar & Entertainment AB / Kockjobb / Örebro
2025-10-13


Har du passion för matlagning och gillar att jobba i ett kök där tempot är högt och stämningen god? Då kan du vara den vi söker till Striker Örebro!
Om rollen:
Som kock hos oss är du med och skapar rätterna som får våra gäster att komma tillbaka - oavsett om de kommer för en snabb burgare under matchen eller en helkväll med vänner.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av matlagning i restaurangkök
Är noggrann, strukturerad och gillar att jobba i team
Klarar av att hålla tempot uppe även under stressiga perioder
Har en känsla för smaker och en vilja att utvecklas

Ansök nu!
Skicka din ansökan till orebro@striker.nu - vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: orebro@striker.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hoffa Sportsbar & Entertainment AB (org.nr 559496-3992)
Drottninggatan 12 (visa karta)
702 10  ÖREBRO

Arbetsplats
Striker Örebro

Jobbnummer
9554782

