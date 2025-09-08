Kock
2025-09-08
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer?
Serviceförvaltningen ansvarar för att serva stadens verksamheter med olika tjänster inom måltider, lokalvård, tvätt, elev- och måltidstransporter, vaktmästeri, servicetjänster och lagerhantering. Vi fyller en viktig funktion att skapa grundläggande förutsättningar för kärnverksamheterna och en bra upplevelse i attraktiva miljöer för både barn och vuxna. Genom att frigöra tid för kärnverksamheterna inom främst skola och omsorg bidrar vi till en effektiv resursanvändning.
På förvaltningen arbetar cirka 240 medarbetare och utöver detta handleder vi ett 60-tal deltagare i arbetsmarknadsprojekt. Vårt politiska uppdrag är att arbeta med utvecklad service, vilket innebär att vi framöver förväntas leverera ännu fler tjänster. Och det tycker vi är kul! Nu söker vi dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta framgång och vara en del av vårt härliga gäng.
Publiceringsdatum2025-09-08
I arbetsuppgifterna ligger fokus på matlagning men som i alla storkökshushåll kommer även andra arbetsuppgifter vara en del av dagen. Som exempelvis mottagning av varor, förberedelse/prep, disk och städning, egenkontroll, inventering, märkning, specialkost, konsistensanpassning och timbalkost. Vissa administrativa arbetsuppgifter ingår, som till exempel arbete i vårt kostdataprogram Mashie. Du kommer att vara stationerad på ett av våra mindre tillagningskök. Vi arbetar med kompetensutbyten mellan köken samt i semesterperioderna arbetar vi rörligare och din placering av kök kan variera.
På serviceförvaltningen har vi 6 stycken tillagningskök där vi lagar 1000-2500 portioner/dag. Utöver det så tillkommer frukost, mellanmål, utflyktspaket samt viss catering. Vi har även ungefär 30 stycken mottagningskök runt om i staden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock eller har motsvarande kunskaper och erfarenhet som kan valideras av arbetsgivaren. Du har flerårig erfarenhet av arbete i kök där du visat prov på flexibilitet och samlat erfarenhet från olika typer av miljöer.
Vi ser gärna att du som söker:
• har lätt att anpassa dig till förändringar och har en god samarbetsförmåga som bidrar till en fantastisk teamkänsla över gränser
• är självständig och flexibel och gillar att jobba i ett högt tempo
• är en positiv och varm person med humor som gillar att ha roligt på jobbet
• trivs med att möta människor och behandlar våra stora och små gäster samt kollegor med respekt
• är kapabel och villig att utföra de arbetsuppgifter som tilldelas av din närmaste ledare
• är lösningsorienterad, uppmuntrar nya idéer och stödjer initiativ till förändringar
• har en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
• är noggrann och engagerad
Det är meriterande om du har erfarenhet av tillagning av måltider till såväl elever som äldre samt har arbetat med något kostdataprogram.
För oss är det viktigt att du delar Landskrona stads grundläggande värderingar, att du har en human människosyn, respekt för individen samt tro på människors vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra.
ÖVRIGT
Viktig information till dig som söker jobb hos Serviceförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef.
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
