2025-08-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Josefina AB i Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en självgående och noggrann kock med passion för matlagning och höga krav på kvalitet. Du har 3-5 års erfarenhet inom yrket och trivs i ett högt tempo där ordning, struktur och samarbete är en självklarhet.
Vi erbjuder en kreativ arbetsplats med fokus på färska råvaror, professionell service och ett gott teamarbete. Som kock hos oss får du möjlighet att bidra med både din kunskap och din personliga prägel i köket.
vi söker både heltid och deltid.
Vi söker dig som:
Har 3-5 års dokumenterad erfarenhet som kock
Är självgående och arbetar noggrant
Har god känsla för smaker och presentation
Trivs med ansvar och är en lagspelare
Låter det som du? Skicka din ansökan till personal@josefina.nu
så snart som möjligt - vi kallar till intervjuer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Mail
E-post: personal@josefina.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Josefina AB
(org.nr 556256-1281)
Galärvarvsvägen 10 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Restaurang Josefina Jobbnummer
9479554