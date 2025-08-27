Kock

2025-08-27


Vi söker en självgående och noggrann kock med passion för matlagning och höga krav på kvalitet. Du har 3-5 års erfarenhet inom yrket och trivs i ett högt tempo där ordning, struktur och samarbete är en självklarhet.

Vi erbjuder en kreativ arbetsplats med fokus på färska råvaror, professionell service och ett gott teamarbete. Som kock hos oss får du möjlighet att bidra med både din kunskap och din personliga prägel i köket.

vi söker både heltid och deltid.

Vi söker dig som:

Har 3-5 års dokumenterad erfarenhet som kock
Är självgående och arbetar noggrant
Har god känsla för smaker och presentation
Trivs med ansvar och är en lagspelare

Låter det som du? Skicka din ansökan till personal@josefina.nu så snart som möjligt - vi kallar till intervjuer löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: personal@josefina.nu

