Kock

Levra Bemanning AB / Kockjobb / Sigtuna
2025-08-25


Erfaren kock till cateringverksamhet i Arlandastad
Vill du arbeta i en internationell miljö där du och ditt team tillagar mat både för flygpassagerare och för personalen på enheten? Vi söker nu en erfaren kock till vår kunds cateringverksamhet i Arlandastad.
Om rollen
Som kock blir du en del av ett professionellt team som ansvarar för matlagning i större volymer. Arbetet ställer krav på kvalitet, effektivitet och god samarbetsförmåga. Här får du möjlighet att bidra till måltidsupplevelsen för både resenärer och personal.
Arbetstider
Arbetstiden är förlagd mellan 06:00-22:30


Passen är på upp till 8 timmar och varierar mellan dag- och kvällspass


Arbete varannan helg ingår


Självklart gäller komptid, OB och övertidsersättning enligt HRF:s kollektivavtal

Kvalifikationer
Minst 2-3 års erfarenhet som kock


Du behärskar både svenska och engelska i tal


Du är flexibel och trivs med varierande arbetstider


Du arbetar strukturerat, är stresstålig och har ett öga för detaljer


Erfarenhet från storkök eller catering är meriterande

Vi erbjuder
En spännande arbetsplats i Arlandastad med internationell prägel


Goda villkor enligt kollektivavtal


Ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas och bidra med din kompetens

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Levra Bemanning AB (org.nr 559481-8931), http://www.levra.se

Arbetsplats
Levra

Jobbnummer
9473873

