Erfaren kock till cateringverksamhet i Arlandastad
Vill du arbeta i en internationell miljö där du och ditt team tillagar mat både för flygpassagerare och för personalen på enheten? Vi söker nu en erfaren kock till vår kunds cateringverksamhet i Arlandastad.
Om rollen
Som kock blir du en del av ett professionellt team som ansvarar för matlagning i större volymer. Arbetet ställer krav på kvalitet, effektivitet och god samarbetsförmåga. Här får du möjlighet att bidra till måltidsupplevelsen för både resenärer och personal.
Arbetstider
Arbetstiden är förlagd mellan 06:00-22:30
Passen är på upp till 8 timmar och varierar mellan dag- och kvällspass
Arbete varannan helg ingår
Självklart gäller komptid, OB och övertidsersättning enligt HRF:s kollektivavtal
Kvalifikationer
Minst 2-3 års erfarenhet som kock
Du behärskar både svenska och engelska i tal
Du är flexibel och trivs med varierande arbetstider
Du arbetar strukturerat, är stresstålig och har ett öga för detaljer
Erfarenhet från storkök eller catering är meriterande
Vi erbjuder
En spännande arbetsplats i Arlandastad med internationell prägel
Goda villkor enligt kollektivavtal
Ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas och bidra med din kompetens Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Levra Bemanning AB
(org.nr 559481-8931), http://www.levra.se Arbetsplats
Levra Jobbnummer
9473873