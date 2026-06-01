Socialsekreterare sökes till ekonomiskt bistånd heltidsuppdrag
Är du erfaren socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och söker ett uppdrag där du får arbeta självständigt i en verksamhet med högt ansvar och varierande ärenden?
Nu söker vi en konsult till ett heltidsuppdrag inom ekonomiskt bistånd med start snarast möjligt.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd med ansvar för myndighetsutövning och handläggning enligt gällande lagstiftning.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Handläggning och utredning av ekonomiskt bistånd
Självständiga bedömningar och beslut
Dokumentation enligt verksamhetens riktlinjer och lagkrav
Hantering av egna ärenden och hushåll
Samarbete med kollegor och andra aktörer inom verksamheten
Konsulten förväntas självständigt kunna hantera ett större antal hushåll och samtidigt vara flexibel utifrån verksamhetens behov.
Arbetsmiljö
Arbetet sker på plats på kontoret och innebär nära samarbete med övriga medarbetare inom verksamheten. Uppdraget passar dig som är trygg i rollen som socialsekreterare och har vana av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd.
Distansarbete är inte aktuellt.
Period & omfattning
Start: snarast möjligt
Period: till och med 31 augusti 2026
Möjlighet till förlängning finns
Omfattning: heltid, 100 %
Arbete på plats fem dagar i veckan
Vi söker dig som
Har socionomexamen
Har minst fem års erfarenhet av liknande offentlig verksamhet
Har erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd
Är trygg i självständiga bedömningar och beslutsfattande
Har god kunskap om aktuell lagstiftning
Har erfarenhet av journalsystem och elektronisk dokumentation
Har B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av verksamhetssystemet Combine
Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet
Krav inför presentation
Följande dokument behöver finnas tillgängliga inför presentation:
Uppdaterat CV
Examensbevis socionom
Två aktuella referenser
Utdrag ur belastningsregister inför uppdragsstart
Detta erbjuder VårdIX
Hos VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten där du som konsult känner trygghet, uppskattning och professionellt stöd.
VårdIX-modellen kombinerar tryggheten i en anställning med flexibiliteten och friheten du annars bara får som egen. Du får möjlighet att påverka ditt upplägg och din ersättning samtidigt som vi tar ansvar för administration och helheten runt omkring.
Låter uppdraget intressant?
Välkommen att skicka in CV och tillgänglighet så berättar vi gärna mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
332 30 GISLAVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441 Jobbnummer
9940687