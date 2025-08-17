Kock

Spiceit Restaurang AB / Kockjobb / Göteborg
2025-08-17


Nu är det dags att stärka upp vårt team inför hösten!
VI söker en kock med minst 3 års erfarenhet och vi ser gärna att du har erfarenhet inom det asiatiska köket, men av störst vikt är att du är kreativ och har en skaparkraft och tycker att det är roligt att komponera nya rätter.
Tjänsten innebär ett stort ansvar och noggrannhet. Det är viktigt att du har känsla för gastronomi och kreativa presentationsformer i dina maträtter. Vi hoppas även att du tycker det är kul att arbeta med människor och kan inta en ledande roll om det skulle behövas. Du tycker om att ta initiativ och trivs med ett högt arbetstempo.
Vi arbetar i team som tillsammans jobbar för att ge våra gäster en enastående helhetsupplevelse.
Vi söker två medarbetare heltid. Arbetstiderna är kvällstid, vardagar och helger.
Observera att vi endast önskar få in ansökningar från kockar med erfarenhet!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: erica@spicegroup.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Spiceit Restaurang AB (org.nr 556625-1434)
Kungstorget 14 (visa karta)
411 10  GÖTEBORG

Arbetsplats
Spiceit Restaurang AB

Jobbnummer
9461714

