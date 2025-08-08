kock
Nemaissa AB / Kockjobb / Upplands Väsby Visa alla kockjobb i Upplands Väsby
2025-08-08
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nemaissa AB i Upplands Väsby
Restaurang & Pub THE WHITE HORSE. Vi söker kock för heltidstjänst.
• Sedvanliga arbetsuppgifter för en kock, matlagning, förberedning, beställa varor, menyplanering, renhållning i köket.
• Vi söker en positiv person som arbetar bra i grupp , men också kan ta eget ansvar.
• Organisera framtagning av nästa dagens behov.
• Organisera leveransmottagning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
via mejl
E-post: glom_aldrig@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nemaissa AB
(org.nr 556881-2548)
Centralvägen 6 (visa karta
)
194 76 UPPLANDS VÄSBY Kontakt
Issa Aslan glom_aldrig@hotmail.com Jobbnummer
9450176