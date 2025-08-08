kock

Nemaissa AB / Kockjobb / Upplands Väsby
2025-08-08


Visa alla kockjobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nemaissa AB i Upplands Väsby

Restaurang & Pub THE WHITE HORSE. Vi söker kock för heltidstjänst.
• Sedvanliga arbetsuppgifter för en kock, matlagning, förberedning, beställa varor, menyplanering, renhållning i köket.
• Vi söker en positiv person som arbetar bra i grupp , men också kan ta eget ansvar.
• Organisera framtagning av nästa dagens behov.
• Organisera leveransmottagning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
via mejl
E-post: glom_aldrig@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nemaissa AB (org.nr 556881-2548)
Centralvägen 6 (visa karta)
194 76  UPPLANDS VÄSBY

Kontakt
Issa Aslan
glom_aldrig@hotmail.com

Jobbnummer
9450176

Prenumerera på jobb från Nemaissa AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nemaissa AB: