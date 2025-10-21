Kock 100%
2025-10-21
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Vi söker en kock till Brasserie X!
Brasserie X är en del av Quality Hotel Winn, Haninges lokala vardagsrum, där vi tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för våra gäster. Nu söker vi en passionerad kock som vill bli en del av vårt härliga team!Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Som kock hos oss på Brasserie X kommer du att:
• Tillaga och servera mat av hög kvalitet för lunchbufféer, à la carte och konferenser.
• Bidra till att skapa en trivsam miljö i köket och restaurangen.
• Arbeta flexibelt med varierande arbetstider (dag, kväll, helg).
• Stötta andra avdelningar på hotellet vid behov, för att bidra till en helhetsupplevelse för våra gäster.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av professionellt arbete i kök, både inom varmkök, kallkök och à la carte.
• Är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete.
• Har ett serviceinriktat och positivt förhållningssätt mot gäster och kollegor.
• Är flexibel och kan arbeta både självständigt och i team.
• Talar och skriver svenska obehindrat.
Det är meriterande om du har erfarenhet från konferensverksamhet eller liknande miljö.
Vad erbjuder vi?
• Ett varierande arbete i en rolig och utvecklande miljö.
• Möjlighet att arbeta i flera delar av hotellet och sprida din passion för service.
• Ett härligt team där vi värnar om gemenskap, glädje och kreativitet.
• Tillgång till Winn Business School, där du kan utvecklas inom både din roll och hotellbranschen.Så ansöker du
Tjänsten är på 100 % med start enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt kandidat, så vänta inte - sök redan idag!
Hotellet ägs och drivs av Winn Hotel Group AB, som med engagemang och glädje utvecklar hotell med personlighet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Quality Hotel Winn Haninge Jobbnummer
9568025