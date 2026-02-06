Kock - vikariat
2026-02-06
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden.
Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Vid Vreta utbildningscentrum bedrivs Naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk, hästhållning och skogsbruk, samt Fordons- och transportprogrammets transportinriktning samt Fordon och Transportprogrammets transportinriktning till Yrkesförare och riksrekryterande transportinriktning till Bärgningsförare. Nationell idrottsutbildning (NIU) erbjuds inom ridsport (dressyr eller hoppning). Yrkesvuxutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar finns inom lantbruk, hästhållning och skogsbruk. Anpassad gymnasieskola erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur.
Läs gärna mer om naturbruksskolorna på www.nbg.nu
samt om Lunnevads folkhögskola på www.lunnevad.se
Vårt erbjudande
Dina arbetsuppgifter
En av våra medarbetare går på föräldraledighet till sommaren och vi söker därmed en vikarierande kock till köket på Vreta utbildningscentrum.
Du kommer att vara delaktig i alla delar av arbetet i köket men den största delen av arbetet handlar om att förbereda och laga mat.
Tjänsten innebär att du har 1 kväll/vecka och 2 kvällar var tredje vecka. Kvällstiden är förlagd klockan 11:00 -19:30 och dagtiden är mellan klockan 06:30 - 15:00. Även helgarbete kan uppstå då vi anordnar Öppet Hus och andra tillställningar på skolan.
Arbetsgrupp
Du kommer att jobba ihop med ett gäng på fyra som har lång erfarenhet av arbete i kök och som värdesätter samarbete, glädje och lösningsorientering. Kökspersonal förser idag cirka 450 elever med mat måndag till fredag och har dessutom cirka 200 elever som bor på internatet som äter frukost alla veckodagar samt kvällsmat måndag till torsdag.
Om dig
Vi ser gärna att du har en formell utbildning inom livsmedel/kost och/eller erfarenhet av yrket. Meriterande om du har jobbat i storkök i skola eller liknande. Du behöver ha kunskap av specialkost. Vi har även kioskverksamhet och det innebär att du behöver kunna registrera köp i vårt kassasystem.
Att arbeta i skolans kök handlar inte bara om att laga och servera mat utan också se till att våra elever har det bra och känner sig bekväma och trygga i skolmiljön. Du behöver därför vara en social och trygg person som har ett gott bemötande och nära till skratt. Som kollega till nuvarande arbetsgrupp ska du vara samarbetsvillig, kommunikativ, lösningsfokuserad och engagerad. Vi kommer att lägga stor vikt på dina personliga egenskaper samt intresse för mat.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat på 100 % med start tidigast 1 maj 2026 och avslutas tidigast 18 juni-2027.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Vreta utbildningscentrum
Enhetschef Thomas Granath thomas.granath@regionostergotland.se 013-201032
