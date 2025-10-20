Kock - skolkök
SåGottLiteMätt AB / Kockjobb / Örebro Visa alla kockjobb i Örebro
2025-10-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SåGottLiteMätt AB i Örebro
Vi söker nu en engagerad och noggrann kock till vårt skolkök! Är du en person som trivs i köksmiljö, gillar att arbeta i team och har ett öga för ordning och kvalitet? Då kan det här vara jobbet för dig!
SåGottLiteMätt AB leverar mat till skolor via catering samt till skolan i samma byggnad. Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Laga mat tillsammans med köksmästaren och på egen hand
Ansvara för servering i skolans matsal med för och efterarbete
Diskning och köksstädning för att säkerställa en ren och trivsam arbetsmiljö
Hjälpa till med administrativa uppgifter, inköp och annat som tillhör driften av köket
Vi söker dig som:
Är noggrann, snabb och har en positiv inställning
Trivs i ett högt arbetstempo och gillar teamwork
Har erfarenhet som kock, gärna i storkök men inget krav på storkökserfarenhet så länge du brinner för ditt yrke som kock
Är ansvarstagande och flexibel
Vi erbjuder:
Ett härligt team där vi arbetar tillsammans för att skapa god mat och en trevlig måltidsupplevelse
Möjlighet att utvecklas inom restaurang och storkök
Trygg anställning med bra arbetsvillkor
Anställning: 75 %
Lön: 21750:-/månad (75% tjänst)
Arbetstider: 6.00-12:30 inkl 30 minuters lunch Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: sagottlitematt@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SåGottLiteMätt AB
(org.nr 559484-5926)
Hagagatan 51 A (visa karta
)
703 46 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Sven-Göran Febo sagottlitematt@gmail.com Jobbnummer
9565764