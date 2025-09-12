Kock - heltid, året runt
2025-09-12
Hotel Skansen ligger på Öland i Färjestaden strax efter brofästet. Vi har 78 hotellrum, flera konferenslokaler, festlokal och spa.
Hotel Skansen är i ständig utveckling - vi vill mer!
Vi har under de senaste åren gjort många investeringar och är inte klarar än. Vi vill vara det självklara valet på Öland.
Våra visioner:
• Vi ska bygga en destination med över 100 hotellrum, större spa och en takrestaurang.
• Vi ska vara Ölands med attraktiva arbetsgivare.
Nu söker vi dig som vill ha en heltidstjänst året runt. Vi söker dig som vill vara en del i vår framtidssatsning och tycker om utveckling och förändring.
Vi vill att du är flexibel, trivs med att jobba i högt tempo samt är en lagspelare.
Här på Skansen är vi är ett härligt team som har roligt på jobbet!
I vår restaurang ska våra gäster kunna vara avslappnade, äta god mat, dricka något gott och ha kul. Vi vill ha kvalitet utan att vara en stjärnkrog.
Vårt kök serverar klassiska välkända rätter med en modern touch samtidigt som det är kul att överraska ibland med något annorlunda.
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
"Med familjär känsla vill vi vara en oas för upplevelser och välbefinnande" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: jobb@hotelskansen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare La Bonhour AB
(org.nr 556350-3118), http://www.hotelskansen.com
Tingshusgatan 1 (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Hotel Skansen Kontakt
Köksmästare
Ove Svensson ove@hotelskansen.com 0485-30530 Jobbnummer
9507103