KMA-samordnare Uppsala
Peab Sverige AB / Hälsoskyddsjobb / Uppsala Visa alla hälsoskyddsjobb i Uppsala
2026-06-18
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Vill du ha en nyckelroll genom hela byggprocessen och vara med och säkerställa att våra projekt levererar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö – på rätt sätt från början?
Peab söker nu en erfaren KMA-samordnare som vill arbeta nära produktionen och aktivt driva KMA-arbetet med tydligt fokus på kvalitet i våra projekt.
Med den här annonsen söker vi flera KMA-samordnare med placering i projekt inom Stockholmsområdet och Uppsala.
Om rollen
Som KMA-samordnare hos oss är du ett kvalificerat stöd till projektorganisationen i frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö – med tyngdpunkt på kvalitetssäkring och arbetssätt i projekten.
Du arbetar operativt i projekt och fungerar som ett bollplank till platschef och arbetsledning. Rollen innebär att du verkar i flera delar av processen, där du ibland driver arbetet själv och ibland stöttar projektet beroende på skede och behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa att KMA-krav identifieras och omhändertas i projektet
Bidra till struktur och arbetssätt kopplat till krav och uppföljning
Arbeta operativt ute på olika projekt och ha en rådgivande funktion gentemot platschefer och medarbetare i produktionen.
Arbetet omfattar bland annat
Säkerställande av dokumentation, erfarenhetsåterföring och efterlevnad av lagar och interna krav.
Dialog med beställare, myndigheter och andra intressenter.
Uppföljning av UE och leverantörer.
Genomförande av interna revisioner.
Du verkar nära projekten och bidrar till att skapa struktur, efterlevnad och lärande med kvalitet och arbetssätt i fokus.
Tjänsten kan komma att vara placerad i ett säkerhetsklassat projekt, vilket innebär att du kommer behöva genomgå en säkerhetsprövning. På grund av detta ställs krav på svenskt medborgarskap.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Meriterande om du har arbetslivserfarenhet från byggbranschen. Vidare bör du vara väl insatt i lagstiftning och standarder inom KMA-området. Vi värdesätter din förmåga att kommunicera effektivt och arbeta strukturerat. Vidare är du en lagspelare som gillar att arbeta och samverka i grupp. Ditt analytiska tänkande och din lösningsorienterade inställning kommer att vara avgörande för att lyckas i rollen. Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
På Peab är vi stolta över att kunna erbjuda individanpassad utveckling och goda karriärmöjligheter. Hos oss får du vara med och bygga framtidens samhälle – med trygghet, kvalitet och hållbarhet i fokus.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Hur du söker tjänsten
För att komma till vårt rekryteringssystem så klickar du på "Sök tjänsten" nedan.
Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Lena Gerlöv, Chef Produktionsstöd: Lena.Gerlov@peab.se
Anna Bergstrand, HR-Partner: Anna.Bergstrand2@peab.se
Kallelse till intervju sker tidigast i vecka 33.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 UPPSALA Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
recruiter
Anna Bergstrand anna.bergstrand2@peab.se Jobbnummer
9969690