KMA-samordnare
Centio Consulting Group AB / Hälsoskyddsjobb / Falkenberg Visa alla hälsoskyddsjobb i Falkenberg
2026-02-27
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Bräcke
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vi söker en KMA-samordnare för kontraktsuppföljning i entreprenadskedet i projekt E6/E20 till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Falkenberg.
Tjänsten är på 20% och förväntas pågå till 2026-06-30.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Du ansvarar för kontraktsuppföljning i entreprenadskedet inom vägprojekt, med fokus på miljö, säkerhet och arbetsmiljö. Rollen innebär att säkerställa att entreprenaden genomförs i enlighet med kontrakt, gällande regelverk och projektets styrande dokument. Du arbetar med kontrollprogram och kontrollplaner, byggplatskontroller, besiktningar, ronder och överlämnande av förvaltningsdata, samt deltar i möten och rapportering till projektledningen.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Upprättande av kontrollprogram och kontrollplaner för kontraktsuppföljning (miljö och arbetsmiljö)
Genomgång av entreprenörens kontrollprogram, arbetsberedningar och riskhantering
Byggplatskontroll genom arbetsbesök och uppföljning av utfört arbete i förhållande till handlingar
Uppföljning av entreprenörens mängdredovisning och tidplan
Medverkan vid besiktningar, syneförrättningar, ronder och tillsyn på byggplats
Deltagande i entreprenörens byggmöten och beställarens projekteringsmöten
Verifiering att kontrollprogram och kontrollplaner följs, inklusive provningar, valideringar och kontroller
Uppföljning och kontroll av varor och produkter kopplat till miljö och kontraktskrav
Upprättande av förvaltningshandlingar miljö och arbetsmiljö från entreprenörens underlag
Rapportering från byggplatskontroll med översiktlig redovisning av arbeten, metodik, kvalitetssäkring och observationer
Aktivt arbete med miljösäkring av projektet och dokumentation i Miljösäkring Plan och Bygg (TMALL 0091)
Medverkan vid miljöronder och bistå med underlag för kontakter med miljömyndigheter
Genomförande av uppföljningsronder för arbetsmiljö enligt TMALL 1002
Delta på samordningsmöten och byggmöten med fokus på arbetsmiljö, säkerhet, tids- och riskhantering
Identifiering och sammanställning av underlag för slutdokumentation och förvaltningsdata enligt TMALL 0343 och TMALL 0344
Slutleverans av miljösäkring, förvaltningsdata och slutdokumentation i enlighet med projektets leveransplaner
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) inom miljö. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion såsom produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggplatsuppföljare eller motsvarande) inom arbetsmiljö och säkerhet. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Minst 2 år arbetserfarenhet utöver minimikravet med kontraktsuppföljning av miljöarbeten i byggentreprenader. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Erfarenhet från hantering av förorenade massor.
Genomgått arbetsmiljöutbildning för Bas-P/U enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Utbildningen får vara max tio (10) år gammal.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7307297-1866509". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Slöinge kyrka (visa karta
)
311 67 SLÖINGE Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9768917