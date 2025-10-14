Klippan söker omsorgsassistenter
2025-10-14
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Vill du arbeta med att motivera och stödja individer till ett självständigt liv? Drivs du av att få andra människor att växa? Vill du arbeta med personer som har en funktionsnedsättning? Då är du välkommen att söka till oss! Till området Omsorg för personer med Funktionsnedsättning (OF) söker vi en omsorgsassistent med placering på Klippan som är en gruppbostad för vuxna 9§9 LSSPubliceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Som omsorgsassistent har du i uppdrag att ge service till personer med funktionsnedsättning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om att tillgodose våra brukares behov av omsorg, vård och bemötande. Du utgår från brukarnas individuella förutsättningar grundat på individens behov och intresse som är formulerat i genomförandeplan. I ditt uppdrag deltar du i alla förekommande arbetsuppgifter. Det kan exempelvis handla om förflyttningar, personlig hygien och medicinering på delegation av legitimerad personal. Tunga lyft och dokumentation är ett återkommande inslag. I uppdraget ingår ibland ensamarbete. Som en av oss deltar du självklart i vår kvalitetssäkring, verksamhets- och kompetensutveckling. Du har din placering på Klippan men kan komma att göra arbetspass i andra verksamheter inom OF i Oskarshamns kommun.Kvalifikationer
Du har en undersköterskeexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom området funktionsnedsättning/psykiatri och/eller en vidareutbildning i alternativ kommunikation. Vi vill även att du har en tidigare erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen samt att du besitter en kunskap och förståelse för brukarens behov.
B-körkort är ett krav samt att du är tydlig i din kommunikation i tal och skrift på svenska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som är:
• tydlig och trygg med tillhörande lågaffektivt förhållningssätt
• en social lagspelare med förmåga att bygga goda relationer
• strukturerad och motiveras av utveckling med brukarna i fokus
• lösningsfokuserad, självständig och kan ta egna initiativ
• flexibel, du kan rätta dig efter rådande omständigheter
• erfaren i kontaktmannaskap och har erfarenhet av att skapa genomförandeplaner och planera för brukare
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276951". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef OF
Cecilia Hällblad cecilia.hallblad@oskarshamn.se 010-3560000 Jobbnummer
9555308