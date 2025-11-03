Klinisk assistent i urologi
2025-11-03
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
På Institutionen för diagnostik och intervention forskar och undervisar vi inom nio olika ämnesområden i nära samarbete med de fyra Norrlandsregionerna. Vi har internationellt erkända forskningsmiljöer där bredden av ämnesområden möjliggör innovation och samarbete över gränser. De flesta av våra forskare och lärare arbetar kliniskt, och våra lokaler finns på regionsjukhusen i Östersund, Sunderbyn, Sundsvall och Umeå - mitt i verksamheten.
Vi söker nu en klinisk assistent för epidemiologiskt arbete med en forskningsdatabas för muskelinvasiv urinblåsecancer (MIBC).
Anställningen är på 50% under perioden 260202 - 260615.
I arbetsuppgifterna ingår arbete med en etikgodkänd nationell databas på MIBC, där uppgifterna fokuserar på datainhämtning, analyser av materialet samt medförfattarskap i vetenskapliga manuskript. Andra administrativa arbetsuppgifter kan också ingå samt resor för datainhämtning.Kompetenser
Vi söker dig som vid anställningens start har läkarexamen samt har intresse av epidemiologisk forskning vid MIBC. Krav för anställningen är även att du har dokumenterad erfarenhet inom det specifika området (publikation eller minst en godkänd 30 HP master med fokus på MIBC och neoadjuvant kemoterapi - NAC).
Eftersom kommunikationen inom arbetsgruppen sker på både svenska och engelska, ser vi att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Vi förutsätter att du har goda kunskaper om NAC, NAC-respons samt utfallen CR, PR, SD och PD vid NAC-behandling av MIBC. Som person är du noggrann, driven och har en god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Här kan du läsa mer om institutionen för diagnostik och intervention: https://www.umu.se/institutionen-for-diagnostik-och-intervention/
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
