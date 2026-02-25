Klinikchef Götene-Källby
2026-02-25
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Den större kliniken finns i Götene och den mindre i Källby.
De ligger två respektive en mil från Lidköping.
Klinikens personalstyrka planerar vi till sex tandläkare, två tandhygienister och nio tandsköterskor. För oss är det självklart med öppna dörrar, att kliniken är ett gemensamt ansvar, att vi hjälper och lär av varandra och dessutom har roligt tillsammans! Vi har ett gott samarbete med specialisttandvården.
Om dig
Vi söker en klinikchef som med entusiasm och glädje vill driva kliniken framåt. Du leder och utvecklar verksamheten på kliniken, har helhetssyn och engagemang på både områdes- och förvaltningsnivå. Du är en ambassadör för Folktandvården och delar vår värdegrund och verksamhetsidé.
Du verkar aktivt utifrån de verksamhetsstrategier som Folktandvården valt och förmedlar förståelsen för Folktandvårdens och klinikens uppdrag.Ett viktigt uppdrag är också att representera Folktandvården t.ex. i det lokala folkhälsoarbetet och i sammanhang med lokala näringsidkare. Du ingår i områdets ledningsgrupp där ett gott samarbete värderas högt. Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter.
Du ska:
ha relevant högskoleutbildning med ledarerfarenhet eller erfarenhet av ledarskap från tandvårdsverksamhet
Gärna odontologisk bakgrund
vara mål- och resultatorienterad
ha god kommunikationsförmåga
kunna främja samarbetet med och mellan medarbetarna för att bygga ett gott socialt klimat som bidrar till utveckling och hållbar arbetsmiljö
vara lyhörd och inlyssnande, med förmåga att ta tillvara samtliga medarbetares resurser och utveckla deras professionella kunskaper
vara en engagerad, närvarande och utvecklingsinriktad chef
vara tydlig, strukturerad och ha organisationsförmågaÖvrig information
Intervjuer sker via Teams den 20 mars 2026.
Folktandvården Västra Götaland gör kontroll i misstanke- och belastningsregistret innan anställning.
Chefsrekrytering inom Folktandvården följer chefsrekryteringsprocessen inom Västra Götalandsregionen och som en del av urvalsprocessen kan testning vid regionens Center för chefsrekrytering förekomma.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/948". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Götene Kontakt
Områdeschef Susanne Mälsjö 072-2413210 Jobbnummer
