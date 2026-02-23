Klinikchef |ForMotion Barn & Ungdom Solna
Össur Nordic AB / Sjukvårdschefsjobb / Solna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Solna
2026-02-23
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Össur Nordic AB i Solna
, Stockholm
, Huddinge
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du hjälpa människor till ett rörligare liv?
Vi söker nu efter en Klinikchef till vår enhet för barn och unga. Kliniken består av cirka 50 medarbetare med lång erfarenhet att arbeta med alla typer av ortopedtekniska hjälpmedel samt en lokal produktion. Som ortopedteknisk klinik med nära samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus såväl som habiliteringar och barnsjukvård i region Stockholm är vi en självklar och starkt efterfrågad samarbetspartner inom många diagnosområden. Vi har goda relationer med andra yrkesprofessioner och möjligheterna är stora att utveckla dessa relationer ytterligare.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som klinikchef kommer din roll att vara att leda och förleda arbete på kliniken i samråd med klinisk chef och regionala kollegor för service och produktion. Ditt huvudsakliga ansvar är att leda och utveckla medarbetarna, driva kliniken utifrån affärsstrategin samt ansvara för- och utveckla klinikens kund- och patientrelationer. Du trivs i en roll där du kombinerar strategiska och praktiska insatser och kan vid behov ingå i den kliniska verksamheten. Du ingår i Region Stockholms ledningsgrupp och du rapporterar till regionchef. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Ta fram och utveckla effektiva strategier för att uppnå affärsmål för egen enhet och tillsammans med regionens ledningsgrupp
Utveckla och främja tillväxt av befintliga och nya marknader
Vara en del av den dagliga driften på kliniken
Säkerställa att regionala och nationella regler och riktlinjer inom hälso- och sjukvård följs
Driva och/eller delta i lokala, regionala och globala utvecklings- och förbättringsprojekt
Vi står nu inför en viktig utvecklingsresa där vi vill lägga grunden för att skapa en klinik i absolut framkant. Vår ambition är att ytterligare höja kvaliteten i allt vi gör och samtidigt stärka vår position som en attraktiv arbetsgivare. Som klinikchef får du en central roll i att driva detta arbete framåt och bidra till en verksamhet där både patienter och medarbetare får de bästa förutsättningarna att utvecklas.
Vem vi söker
Du arbetar idag inom ortopedteknik eller i ett nära angränsande område, så som habilitering eller rehabilitering. Du är en engagerad ledare med flera års erfarenhet av verksamhetsledning och en tydlig kommunikatör som gillar att samarbeta för att nå resultat. Du tycker om att omsätta strategiska beslut till lokala handlingsplaner och att leda i förändring. Du har förmåga att ha goda relationer med kunder och samverkanspartners.
Utbildning inom legitimationsyrke i hälso- och sjukvård
Erfarenhet av att arbeta kliniskt med patienter
Flytande språkkunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska
Mycket god dator- och systemvana
Vi erbjuder
Vi erbjuder generöst friskvårdsbidrag, personalrabatt, tillgång till förmånsportal samt kollektivavtalad tjänstepension. Du kommer att arbeta i en värderingsstyrd verksamhet som kännetecknas av högt engagemang och fokus på att hjälpa människor genom att ge bästa möjliga service. På ForMotion använder vi oss till stor del av digitala arbetssätt i vårt kliniska arbete och vi erbjuder kompetensutveckling och internutbildning för chefer. Du kommer dessutom att ha ett omväxlande och meningsfullt arbete - i slutändan hjälper du människor till ett rörligare liv!
Anställningen
Heltid, tillsvidare. Vi tillämpar 6 månaders prövotid. Tillträde enligt överenskommelse. ForMotion har kollektivavtal.
För mer information om tjänsten vänligen kontakta Jenny Utbult, Regionchef, 076-997 48 10.Så ansöker du
Klicka på "Ansök" och följ instruktionerna.
Vi på ForMotion har som vision att vara det ledande företaget inom ortopedteknisk verksamhet. Vårt fokus och det vi arbetar med är att hjälpa människor till ett rörligare och bättre liv genom att tillverka, anpassa och förse patienter med ortopedtekniska hjälpmedel. Vi vill att resultatet ska realisera våra offentliga och privata uppdrags-givares högt ställda krav; vi erbjuder en hög tillgänglighet, ett evidensbaserat arbetssätt och ett omsorgsfullt bemötande. ForMotion är en del av Embla Medical - en ledande global leverantör av innovativa mobilitetslösningar. Våra värdeord är Ärlighet, Sparsamhet och Mod. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Össur Nordic AB
(org.nr 556483-4173)
Jungfrudansen 23 (visa karta
)
171 51 SOLNA Arbetsplats
ForMotion Barn&Ungdom Jobbnummer
9757442