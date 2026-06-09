Serviceinriktad vaktmästare sökes till myndighet i Borlänge
Perido AB / Vaktmästarjobb / Borlänge Visa alla vaktmästarjobb i Borlänge
2026-06-09
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Trivs du i en varierad roll där service, ansvar och praktiskt arbete står i fokus? Är du en person som gärna tar egna initiativ, har ett öga för ordning och uppskattar att vara en viktig del av den dagliga verksamheten? Läs gärna vidare!Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Perido söker nu en vaktmästare till ett uppdrag hos en statlig myndighet med placering i Borlänge. I rollen får du en central funktion i verksamheten där du ansvarar för att lokalerna fungerar smidigt och att medarbetare, besökare och leverantörer får den service de behöver. Uppdraget passar dig som är praktiskt lagd, självgående och tycker om att arbeta i en roll med många kontaktytor.Arbetsuppgifter
Som vaktmästare kommer du bland annat att arbeta med:
Mottagning och utplacering av leveranser
Hantering av post och paket
Mottagande och hantering av felanmälningar
Rondering av lokaler och uppföljning av identifierade åtgärder
Hantering av avfall och återvinning
Flytt och omplacering av möbler och inventarier
Praktiskt stöd till lokalförvaltare
Byte av lampor samt enklare reparationer
Kontakter med externa leverantörer inom exempelvis lokalvård och avfallshantering
Lagerhållning och inventariehantering
Dina egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad och trivs med att hjälpa andra. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och har förmågan att planera och prioritera ditt arbete på egen hand. Eftersom rollen innebär många kontaktytor ser vi även att du är social, kommunikativ och professionell i ditt bemötande.Kvalifikationer
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som vaktmästare eller i en liknande roll
Grundläggande kunskaper i MS Office eller motsvarande programvara
Grundläggande erfarenhet av att arbeta i ärendesystem
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till 2026-11-30. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35885 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/ Jobbnummer
9954659