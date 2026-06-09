Truckförare | Lernia | Västerås
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Västerås Visa alla lagerjobb i Västerås
2026-06-09
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Just nu söker vi truckförare för uppdrag hos vår kund i Västerås. Här får du möjlighet att arbeta med varierande och utvecklande uppdrag inom industrisektorn. Fördjupa dina kunskaper och väx i din yrkesroll tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som truckförare blir du en viktig del i logistikkedjan hos vår kund inom industrisektorn. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att säkert och effektivt hantera gods med truck, intern transport mellan lagerytor och leverans av material till företagets produktion samt hantering av inkommande material. Du kan även arbeta med plock- och orderhantering, säkring av gods för transport samt löpande kontroller av godsens skick. Arbetet ställer krav på noggrannhet, god planering och att du följer arbetsplatsens säkerhetsrutiner samt interna kvalitetssystem.
Arbetet är förlagt på heltid och arbetstiderna är dagtid men 2-skift kan också bli aktuellt.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och noggrann i ditt arbete. Du har god förståelse för vikten av säkerhet vid truckkörning och kan arbeta både självständigt och i team. Du trivs i en rörlig och praktisk arbetsmiljö.
Krav för tjänsten är giltigt truckkort A1-A4, B1-B4 samt körkort B.
Erfarenhet av truckkörning
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av gods- och emballagehantering samt lastning/lossning av lastbil och säkring av gods. Vi värdesätter även en positiv attityd, flexibilitet och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Truckbehörighet D1
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss, därför erbjuder vi friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag, stöttar din utveckling och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt stora nätverk erbjuder vi varierande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare som ger möjlighet att utveckla din kompetens och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Vid frågor, kontakta gärna bemanning.vasteras@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7875805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Glödgargränd 5 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9954663