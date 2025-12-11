Klimatstrateg och omställningsledare
2025-12-11
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.
Välkommen till oss
Vi söker nu dig som vill leda stadens omställning för att planera, bygga och utveckla Stockholm cirkulärt och hållbart.
I denna roll driver du exploateringskontorets förändringsarbete baserat på mål och åtgärder i stadens klimathandlingsplan. Tjänsten är placerad på enheten miljö inom avdelningen stadsmiljö. På avdelningen arbetar miljöspecialister, landskapsarkitekter och trafikplanerare som ämnesspecialister i stadens alla exploateringsprojekt och upphandlare av tekniska konsulter och entreprenader.
Vi erbjuder
På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats. Arbetsglädje är viktigt och vi har ett stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdagstillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.
Din roll
Som klimatstrateg på exploateringskontoret arbetar du övergripande för att minska klimatpåverkan från kontorets exploateringsprojekt, från idé till genomförande, och du stöttar exploateringsprojekten i det operativa arbetet. I rollen ingår att sammanställa ny kunskap, utvärdera pågående arbete samt att tydliggöra utvecklingsbehov och uppskalningspotential inom omställningsområdet. Du ansvarar för att hitta och söka extern finansiering för att driva utvecklingsprojekt. Vidare har du även en roll som omställningsledare där du tillsammans med stadsbyggnadskontoret samordnar stadens alla förvaltningar och bolag och stöttar inom Stockholms stads klimathandlingsplans omställningsområde "planera, bygga och utveckla stadens cirkulärt och hållbart". Du arbetar proaktivt och analyserar vilka åtgärder som behöver vidtas för att Stockholms klimatmål ska nås. I denna roll förväntas du samverka med bland annat näringsliv, akademi och Stockholms stads övriga omställningsledare samt kommunstyrelsen.
Även andra miljöaspekter kopplade till byggande och genomförande av exploateringsprojekt kan vara aktuella. Det kan även bli aktuellt att skriva yttranden och att utveckla rutiner och verktyg för en ökad verksamhetsstyrning.
Din kompetens och erfarenhet
För rollen som klimatstrateg och omställningsledare söker vi dig som har:
• flera års erfarenhet av arbete med implementering och uppföljning av klimatmål
• erfarenhet av förändringsledning och processutveckling kopplat till klimatomställning
• erfarenhet inom hållbar stadsutveckling
• relevant högskole- eller universitetsexamen för denna roll, samt
• god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt i svenska språket, samt att du vid behov kan använda engelska i arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• klimatberäkningar och klimatanalyser i bygg- och anläggningsprojekt
• erfarenhet av att initiera och söka extern finansiering och att arbeta i externt finansierade projekt
• hållbarhetsramverk (t.ex. SBTi, GHG Protocol, EU:s taxonomi, CSRD)
• cirkulära lösningar
• klimatanpassning och dagvattenhantering
• miljökonsekvensbeskrivningar och miljötillståndsprocesser
Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser då rollen ställer höga krav på din förmåga att kommunicera, samt att tänka analytiskt och strategiskt. Vidare ser vi att du som söker har en god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer.
För att du ska trivas i rollen ser vi att du som söker har ett stort intresse för klimat- och hållbarhetsfrågor samt en vilja att utveckla både dig själv och andra, men du behöver också kunna väga olika intressen för att hitta den bästa helhetslösningen.
Vi ser även att du har förmågan att bidra och därmed skapa en kultur som är utvecklande, engagerande och professionell.
Information om ansökan
Sista ansökningsdag är den 25 januari 2026. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer, personlighets- och färdighetstester samt referenstagning. För frågor om rollen, vänligen kontakta enhetschef Frida Nordström, frida.nordstrom@stockholm.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad
Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholm
Vi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.
Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund. Ersättning
