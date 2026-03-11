Klienthandläggare till Öst
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Österåkers verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/osteraker/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Öst omfattar de två slutna anstalterna Österåker och Täby. Hos oss arbetar framför allt kriminalvårdare, men också vårdpersonal, lärare, administratörer, produktionsledare och andra viktiga yrkesgrupper. Klienterna på anstalterna sysselsätts med bland annat utbildning, behandlingsprogram, verkstadsarbete samt monterings- och förpackningsuppdrag - allt för att skapa struktur, meningsfullhet och förutsättningar för en bättre framtid.
Anstalten Österåker är inne i en spännande expansionsfas med nya anstaltsplatser och sysselsättningslokaler som tas i drift mellan 2025 och 2027. Här finns goda möjligheter att växa med verksamheten - både i antal medarbetare och i nya, spännande roller. Anstalten ligger utanför Åkersberga - perfekt för dig som uppskattar att slippa rusningstrafiken. Bil är det smidigaste sättet att ta sig hit. Anstalten Täby är en liten anstalt med familjär miljö och goda pendlingsmöjligheter. Båda anstalterna erbjuder personalparkering.
Vi värnar om en hälsofrämjande arbetsmiljö - på anstalten Österåker finns därför personalgym. Det finns dessutom en uppskattad personalrestaurang där du kan äta och umgås med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Under ledning av kriminalvårdsinspektör (närmaste chef) ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Du kommer att ansvara för ett 50-tal klienter som du också har direkt kontakt med. Arbetet innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering samt att bereda och fatta beslut enligt fängelse- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. Det kan handla om exempelvis permissionsärenden, misskötsamheter och ekonomiska ärenden kopplade till klientens verkställighet. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis. Samverkan med andra delar av Kriminalvården och andra myndighet förekommer frekvent. Andra administrativa arbetsuppgifter kan också förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med andra människor, kommunicerar på ett tydligt sätt och talar, agerar och beslutar med gott omdöme. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, är noggrann och fäster vikt vid mål och kvalitet även vid hög arbetsbelastning eller tillfälliga uppdrag. Du har förmåga att se helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och agerar i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer
För oss är det också viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
KRAV
* Universitets- eller högskoleutbildning med juridisk eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
* Erfarenhet av handläggning/administration
MERITERANDE
* Genomgått Kriminalvårdens grundutbildning
* Erfarenhet av klienthandläggararbete på anstalt
* Erfarenhet exempelvis från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Erfarenhet av att hantera uppgifter som består av juridiska beslut och handledningsuppdrag
* Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
* God kunskap om relevant lagstiftning, särskilt strafftidsberäkning
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
