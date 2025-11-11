Klienthandläggare till anstalten Österåker - vikariat
Kriminalvården, Anstalten Österåker / Administratörsjobb / Österåker Visa alla administratörsjobb i Österåker
2025-11-11
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Österåker i Österåker
, Norrköping
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Österåkers verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/osteraker/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Öst omfattar de två slutna anstalterna Österåker och Täby. Hos oss arbetar framför allt kriminalvårdare, men också sjukvårdspersonal, lärare, administratörer, produktionsledare och andra viktiga yrkesgrupper. Klienterna på anstalterna sysselsätts med bland annat utbildning, behandlingsprogram, verkstadsarbete samt monterings- och förpackningsuppdrag - allt för att skapa struktur, meningsfullhet och förutsättningar för en bättre framtid.
Anstalten Österåker är inne i en spännande expansionsfas med nya anstaltsplatser och sysselsättningslokaler som tas i drift mellan 2025 och 2027. Här finns goda möjligheter att växa med verksamheten - både i antal medarbetare och i nya, spännande roller. Anstalten ligger utanför Åkersberga - perfekt för dig som uppskattar att slippa rusningstrafiken. Bil är det smidigaste sättet att ta sig hit. Anstalten Täby är en liten anstalt med familjär miljö och goda pendlingsmöjligheter. Båda anstalterna erbjuder personalparkering.
Vi värnar om en hälsofrämjande arbetsmiljö och på anstalten Österåker finns därför personalgym. Det finns dessutom en uppskattad personalrestaurang där du kan äta och umgås med dina kollegor.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Under ledning av kriminalvårdsinspektören ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Detta innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, beräkning av strafftid och att bereda samt fatta beslut enligt fängelse-, häktes- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av Kriminalvården och med andra myndigheter förekommer frekvent. Andra administrativa arbetsuppgifter kan också förekomma.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som klienthandläggare är det viktigt att du har ett strukturerat och organiserat arbetssätt, är noggrann och kvalitetsmedveten. Du planerar och genomför ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning eller tillfälliga arbetsuppgifter. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig efter rådande omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Som person är du trygg, stabil, stresstålig och skiljer på det personliga och professionella. Du har också en mycket god förmåga att samarbeta med såväl kollegor och klienter som med externa samverkanspartners. Det är även viktigt för dig att alltid agera i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Du är pedagogisk och har ett tydligt sätt att kommunicera samt anpassar sättet att förmedla information efter mottagaren i syfte att säkerställa att ditt budskap gått fram.
Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Universitets- eller högskoleutbildning med juridisk eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av handläggning/administration.
* Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet exempelvis från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete.
* Genomgått Kriminalvårdens grundutbildning.
* Erfarenhet av klienthandläggararbete på anstalt.
* Erfarenhet av att hantera uppgifter som består av juridiska beslut och handledningsuppdrag.
* Goda förvaltningsrättsliga kunskaper.
* God kunskap om relevant lagstiftning, särskilt strafftidsberäkning.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288846". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Österåker Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Filiz Erkek filiz.erkek@kriminalvarden.se Jobbnummer
9598168