Klienthandläggare till anstalten Borås
Kriminalvården, Borås / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2025-10-28
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Borås i Borås
, Göteborg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Borås består av Häktet Borås samt Anstalten Borås. Häktet är en del av polishuset som ligger i centrala Borås och anstalten ligger i stadsdelen Västeråsen i Borås. Arbete med byggande av ett nytt häkte i närheten av Borås Centralstation pågår.Publiceringsdatum2025-10-28ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Som klienthandläggare på anstalten Borås ansvarar du för ett 50-tal klienter som du även har direkt kontakt med.
Arbetet innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering samt att bereda och fatta beslut enligt fängelse- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. Det kan exempelvis handla om permissionsärenden, misskötsamheter och ekonomiska ärenden kopplade till klientens verkställighet.
I uppdraget som klienthandläggare ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis, samt att löpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av Kriminalvården och andra myndigheter förekommer frekvent. Andra administrativa arbetsuppgifter kan också förekomma.
I uppdraget ingår även att i dialog med kriminalvårdsinspektörerna utveckla och kvalitetssäkra rättsvårdsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med andra människor, är tydlig i kommunikation, samt att du talar, agerar och beslutar med gott omdöme. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, är noggrann och fäster vikt vid mål och kvalitet även vid hög arbetsbelastning eller tillfälliga uppdrag.
Du har förmåga att se helheter, tar hänsyn till det större perspektivet
och agerar i enlighet med fattade beslut, policys och riktlinjer.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för
individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur
bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till
att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Universitets-/högskoleutbildning inom beteendevetenskap, juridik eller inom socialt arbete alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant för tjänsten.
• Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning, utredningsarbete eller beslutsfattande.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är meriterande med:
• Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård.
• Väl vitsordad erfarenhet i rollen som klienthandläggare.
• Erfarenhet av att samverka med relevanta aktörer t ex andra myndigheter.
• Erfarenhet av myndighetsutövning.
• Erfarenhet av handledande/undervisande roll.
• Goda kunskaper i förvaltningsrätt.
• Arbete med verkställighetsplaner eller motsvarande genomförandeplaner.
• Aktuell erfarenhet av Kriminalvårdens klientadministrativa system.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280545". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Borås Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Linda Svaläng Andersson 031-75 295 98 Jobbnummer
9576725