Klientcoach sökes till Fryshusets avhopparverksamhet
Stiftelsen Fryshuset / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2025-12-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Fryshuset i Stockholm
, Upplands-Bro
, Flen
, Avesta
, Nacka
eller i hela Sverige
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.
Om uppdraget
Fryshusets avhopparverksamhet i Stockholm söker en Klientcoach som vill jobba med kriminella avhoppare i behov av samhällets stöd och skydd. Verksamheten riktar sig till personer från 18 år och uppåt. Ditt uppdrag är ge stöd och vägledning till individer som vill lämna en kriminell livsstil eller en våldsbejakande gruppering.
Du ska skapa en god allians med klienterna samt erbjuda praktiskt stöd genom hela avhopparprocessen. Det kan bland annat innebära hjälp med boende, skydd, utbildning, arbete samt kontakt med myndigheter. Du arbetar med att stärka individens självkänsla, bryta destruktiva mönster och skapa en plan för ett liv utanför kriminalitet.
Arbetet växlar mellan att hålla i förändringssamtal med klienter till att praktiskt rusta en bostad inför en ny placering - just den variationen gör jobbet både meningsfullt och dynamiskt. Vi arbetar med insatser enligt Socialtjänstlagen och har dokumentationsskyldighet. Tillsammans med klienten utformar vi och dokumenterar genomförandeplaner. Helgarbete och beredskap på kvällar och helger kan förekomma i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som har en personlig mognad, tålamod och en tydlig professionell gränsdragning i arbetet med klienter. Du kan hantera olika föränderliga situationer och behov som uppstår i verksamheten med god flexibilitet. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, samt att du förstår vikten av att arbeta utifrån givna säkerhetsrutiner.Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
Socionomutbildning
Erfarenhet av arbete med individer i kriminella miljöer och/eller avhopparverksamhet
Erfarenhet av samverkan med myndigheter och vårdkontakter (stödinsatser)
Erfarenhet av arbete med personer med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa
God dokumentationsvana
God förmåga att skapa en trygg, lugn och stabil miljö för dina klienter
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av arbete med målgruppen avhoppare
Erfarenhet av arbete inom skyddat boende
Utbildning i KSL (Kriminalitet som livsstil), ÅP (Återfallsprevention) eller Trappan (samtalsmetod för barn som har upplevt våld)
Lång erfarenhet inom socialt arbete
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder arbete i en organisation som arbetar i centrum för några av de mest aktuella frågorna i samhället. Vi gör det möjligt för våra klienter att ta makten över sina liv och vara med och skapa förutsättningar för en bättre framtid. På Fryshuset tror vi på att lära av varandra genom att testa nya saker, utmana varandra och ha kul på arbetet. Hälsa och välmående är viktigt, vi har reglerad arbetstid och kollektivavtal.
Anställningsvillkor: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Fryshuset tillämpar 6 månaders provanställning.
Inför anställning genomförs säkerhetskontroll i enlighet med gällande regelverk.
Sista dag att ansöka är 2025-01-20, observera dock att ansökningar hanteras löpande.
Tillträde: 2025-03-01 eller enligt överenskommelse.
Placering: Stockholm
Kollektivavtal: Tjänsten omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och Unionen/Akademikerförbunden SSR.
Arbetsgivarens kontaktperson:
Sofia Ljung, verksamhetsansvarig Passus; sofia.ljung@fryshuset.se
Silvija Mujakovic, Verksamhetschef Riktade Insatser Kriminella Miljöer, silvija.mujakovic@fryshuset.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Fryshuset
Mårtendalsgatan 2-8 (visa karta
)
120 06 STOCKHOLM Arbetsplats
Stiftelsen Fryshuset Kontakt
Verksamhetsansvarig Passus
Sofia Ljung sofia.ljung@fryshuset.se Jobbnummer
9665729