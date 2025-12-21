Klättrande arborist

Trädkungen Skåne AB / Trädgårdsanläggarjobb / Höör
2025-12-21


OBS! Är du endast intresserad av timanställning, deltid eller heltid, så hör gärna av dig. Vi är flexibla.
Arborist sökes - bli en del av ett växande företag
Trädkungen Skåne AB söker en engagerad arborist som vill arbeta i ett företag som sätter kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet främst. Hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete där varje uppdrag erbjuder nya utmaningar.

Publiceringsdatum
2025-12-21

Dina arbetsuppgifter
Trädfällning, sektionsfällning och avancerad klättring
Beskärning i olika miljöer och höjder
Bedömning av trädens vitalitet och säkerhet
Stubbfräsning och efterarbete på arbetsplatsen
Hantering och underhåll av moderna maskiner och utrustning.
Planering och genomförande av projekt tillsammans med kollegor.

Vi söker dig som
Är utbildad arborist eller har motsvarande dokumenterad erfarenhet
Har god klättervana och trygghet i både SRT och DRT
Arbetar säkert, metodiskt och noggrant
Tar ansvar och kan arbeta självständigt såväl som i team.
Har B-körkort (BE är meriterande)
Behärskar svenska i tal och skrift (engelska är meriterande)

Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete med möjlighet att sätta prägel på företagets arbetssätt och rutiner, med säkerhetsfokus och trygghet för både företagets personal och kund.
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar
Moderna maskiner och professionell utrustning
Trygga anställningsvillkor och bra arbetsmiljö

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Ansök via telefon eller mail
E-post: info@tradkungen.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Trädkungen Skåne AB (org.nr 559468-7872)
Vintergatan 16 (visa karta)
243 34  HÖÖR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ägare
Anton Flärd
info@tradkungen.se
0762106171

Jobbnummer
9658412

