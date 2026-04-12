Klasslärare för Åk 4-6
Företagsbeskrivning:
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen. Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera. Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande!
Arbetsbeskrivning:Bli en del av vårt team: Klasslärare för Åk 4-6
Plats: Dibber International School, Norrviken, Sollentuna
På Dibber International School lägger vi grunden för livslångt lärande och hjälper elever att växa både akademiskt och personligt. Skolan ligger nära vackra Norrvikens sjö och Stockholms pendeltåg, och vi kombinerar den svenska Lgr22-läroplanen med Internationella Baccalaureatets pedagogiska program, vilket ger våra elever en internationell profil och förbereder dem för att bli världsmedborgare.
Vi söker nu en engagerad Klasslärare för till vårt dynamiska och framåtblickande team!
Om tjänsten:
Till Dibber International söker vi nu en grundskollärare årskurs 4-6 som klasslärare
Säkerställa att eleverna når kunskapskraven och utvecklas utifrån sin fulla potential.
Integrera modern teknik i undervisningen för att främja lärandet.
Planera, genomföra och utvärdera undervisning enligt svensk läroplan och IB-metodik.
Arbeta nära kollegor och bidra till en stark och positiv skolmiljö.
Utforma och följa upp pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram tillsammans med Elevhälsan.
Kvalifikationer:
Svensk lärarlegitimation för relevanta ämnen och årskurser.
God förmåga att planera och organisera arbetet.
Erfarenhet av att använda digitala verktyg i undervisningen.
Goda kunskaper i svenska och engelska Publiceringsdatum2026-04-12Dina personliga egenskaper
Du brinner för att inspirera elever och stötta dem i att ta ansvar för sitt eget lärande.
Du ser varje elevs unika potential och skapar en stödjande och inkluderande lärmiljö.
Du är initiativtagande, ansvarstagande och arbetar för hela skolans bästa.
Du bygger naturligt goda relationer och trivs med att samarbeta.
Du har utmärkta kommunikativa färdigheter och en stark känsla för professionalism.
Varför Dibber International School?
En fantastisk miljö nära både natur och kommunikationer
Ett varmt och välkomnande internationellt sammanhang
Fokus på både akademiska prestationer och personlig utveckling
Modern och elevcentrerad undervisning
Stora möjligheter till kontinuerlig professionell utveckling
Är du redo att göra verklig skillnad och inspirera unga elever? Vi ser fram emot att höra från dig!
För mer information om oss, besök gärna: www.dibber.se/en/skola/dibber-international-school-sollentuna
Profilbeskrivning:Observera att intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3536-44100160". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
(org.nr 559115-3803), https://www.dibber.se/
192 70 SOLLENTUNA Arbetsplats
Dibber International School Sollentuna Kontakt
Herr
Jeremy Brooks 0707895859 Jobbnummer
9849044