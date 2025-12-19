Klassassistent
2025-12-19
Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Vi söker dig med gott tålamod och ett lågaffektivt bemötande som är sugen att finnas runt klasser och elever för att:
- Stötta elev/elevgrupp pedagogiskt och socialt i klassrummet och under raster/förflyttningar.
• I samarbete med pedagog och specialpedagog utforma undervisning och pedagogik under skoltid på ett salutogent sätt.
- Anpassa bemötandet till elev/elevgrupp
- Utifrån elev/elevgrupps förutsättningar dokumentera skoldagen.
- Bidra till att aktivera eleverna på raster och skapa meningsfulla raster.
- Bidra till lärande på i klass och i fritidshemmet
- Andra av chef tilldelade arbetsuppgifter Kvalifikationer
Meriterande utbildning:
- Barnskötare
- Stödpedagog
- Socialpedagog
Du har goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift.Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse
Varaktighet till och med 2026-06-12 med eventuell möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad heltid
Utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete i skolan.
Vi tillämpar löpande rekrytering vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: hilde.pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Kommunen ser positivt på om du även vill arbeta inom kommunens räddningstjänst som deltidsbrandman.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/74". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplogs kommun
(org.nr 212000-2668) Arbetsplats
Arjeplog kommun Kontakt
Bitr. rektor, Nina Lango 0961-14280 Jobbnummer
9655329