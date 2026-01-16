KlaraBo söker Uthyrare till Grängesberg
KlaraBo Sverige AB / Butikssäljarjobb / Ludvika Visa alla butikssäljarjobb i Ludvika
2026-01-16
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KlaraBo Sverige AB i Ludvika
, Borlänge
, Tranås
, Sundsvall
, Västervik
eller i hela Sverige
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare som tillsammans med 74 medarbetare förvaltar ca 7400 lägenheter i hela landet, och är noterat på Nasdaq Stockholm.
KlaraBo söker dig som älskar att matcha rätt person med rätt hem! Nu har du chansen att bli en viktig del av vårt team - i en renodlad uthyrningsroll med 100% fokus på våra bostäder, bostadssökande och hyresgäster.Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
Det här är en tjänst på 60%, perfekt för dig som studerar, driver eget vid sidan av eller helt enkelt vill ha mer flexibilitet i vardagen. Arbetstiden är fördelas på 3 dagar/veckan, á 8 timmar/dag.
Vad gör en Uthyrare hos oss?
Du är vårt lokala ansikte utåt i Grängesberg, Smedjebacken och Skokloster och arbetar nära våra Fastighetstekniker och Förvaltare. Du bemannar de dagar du jobbar vår kundtjänsttelefon mellan kl. 08.00-10.00, och svarar på inkommande samtal och mail från både bostadssökande och befintliga hyresgäster.
I din roll ansvarar du för hela uthyrningssprocessen - från första kontakt till påskrivet kontrakt. Du håller i visningar och förbesiktningar, hanterar frågor från potentiella hyresgäster och arbetar proaktivt med sälj- och marknadsaktiviteter kopplade till våra hyresrätter. Allt du gör syftar till att skapa trygga, trivsamma boenden och nöjda hyresgäster.
Vem är du?
Du är en självgående och positiv person som gillar att möta människor - både digitalt och fysiskt. Du har ett sinne för struktur, gillar att ha koll på detaljer och tycker om att ta egna initiativ. Du trivs med ett varierat arbete och har lätt för att kommunicera och skapa förtroende.
Vi tror också att du:
Har erfarenhet från liknande roll, eller utbildning inom fastigheter, försäljning eller hyresjuridik.
Känner till Grängesberg och Smedjebacken och har ett starkt lokalt nätverk.
Placeringsort: Grängesberg
Anställningsform: Tillsvidare, 60 %
Start: Så snart som möjligt, med provanställning i 6 månader
Du rapporterar till vår Uthyrningschef och blir en del av vårt team i område Mitt.
Läs mer om företaget på www.klarabo.se
Låter det intressant? Skicka din ansökan till jobb@klarabo.se
senast den 2026-02-28. För frågor, kontakta Uthyrningschef Charlotte Lindblad, charlotte.lindblad@klarabo.se
Urval sker löpande, så hör av dig redan idag. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Via epost
E-post: jobb@klarabo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uthyrare till Grängesberg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KlaraBo Sverige AB
(org.nr 559029-2727) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KlaraBo Öraberget AB Jobbnummer
9688128