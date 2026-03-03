Kioskbiträde Lycksele Djurpark
Lycksele Djurpark AB / Kassapersonalsjobb / Lycksele Visa alla kassapersonalsjobb i Lycksele
2026-03-03
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lycksele Djurpark AB i Lycksele
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och vill arbeta i en av våra kiosker.
Arbetsuppgifter:
I våra kiosker kommer du att sälja biljetter, glass och godis.
Kvalifikationer:
Vi söker dig som är serviceinriktad och sätter gästen i fokus. Du pratar svenska såväl som engelska.
Omfattning:
260613- 260809, eller enligt överenskommelse
Deltid, schemalagd arbetstid.
Lön:
Enligt avtal.
Upplysningar:
Malin Johansson, 0950-167 11malin.johansson@lycksele.se
Facklig representant för Kommunal nås på sektionen på 010-442 96 73
Ansökan
Vi handlägger ansökningarna löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele Djurpark AB
(org.nr 556874-0905), http://www.lyckseledjurpark.se/ Jobbnummer
9774833