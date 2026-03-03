Kioskbiträde Lycksele Djurpark

Lycksele Djurpark AB / Kassapersonalsjobb / Lycksele
2026-03-03


Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och vill arbeta i en av våra kiosker.

Arbetsuppgifter:
I våra kiosker kommer du att sälja biljetter, glass och godis.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som är serviceinriktad och sätter gästen i fokus. Du pratar svenska såväl som engelska.

Omfattning:
260613- 260809, eller enligt överenskommelse
Deltid, schemalagd arbetstid.

Lön:
Enligt avtal.

Upplysningar:
Malin Johansson, 0950-167 11
malin.johansson@lycksele.se

Facklig representant för Kommunal nås på sektionen på 010-442 96 73

Ansökan
Vi handlägger ansökningarna löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
