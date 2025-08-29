Kina kock sökes
2025-08-29
Vi söker en erfaren Kina ramen kock till vår restaurang i hjärtat av Borås. Vi letar efter dig som har gedigen kunskap inom kinesisk matlagning, särskilt inom traditionella Kina ramen. Du ska kunna arbeta snabbt och effektivt i ett hektiskt kök, ha en passion för mat och sträva efter högsta kvalitet. Tidigare erfarenhet av att arbeta som kock inom kinesisk matlagning är ett krav. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till utveckling.
Kvalifikationer och krav
Vi söker dig som:
* Har minst 1 års erfarenhet som Ramen kock eller liknande roll.
* Har goda kunskaper om Ramen matlagning
* Kan kommunicera på svenska eller engelska.
* Extra meriterande är om du talar ett tredje språk, såsom kinesiska, men det är inte ett krav.
Arbetsvillkor
* Arbetstider: Skiftarbete kan förekomma, inklusive kvällar och helger.
* Lön och förmåner enligt gällande kollektivavtal.
Om du är den vi söker, skicka ditt CV och personligt brev till email. Ansökningar behandlas löpande. Välkommen till vårt team!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: simon.hoang94@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
