Kickstarta din säljkarriär!
2025-11-06
Är du i början av din säljkarriär och vill ta nästa steg mot en självständig, uppsökande roll med stort ansvar och möjlighet att växa? Här får du kombinera relationsbyggande försäljning med affärsutveckling i ett växande bolag som arbetar med lösningar som gör verklig skillnad - både för kunder och för samhället.
Om rollen
Som säljare blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar med att utveckla både nya och befintliga kundrelationer. Du kommer att driva egna affärer, hitta nya möjligheter och vara en central del i att bygga företagets närvaro i regionen.
Du kommer att:
• Arbeta med uppsökande försäljning - både mot nya och befintliga kunder
• Skapa och driva egna affärer från första kontakt till avslut
• Identifiera nya marknadsmöjligheter och bidra till tillväxt
• Jobba nära kollegor inom flera regioner och samarbeta i kampanjer
Vi tror att du:
• Har en eftergymnasial utbildning inom försäljning, t.ex. Account Manager, B2B-säljare eller liknande
• Har några års erfarenhet (eller praktik) inom uppsökande försäljning
• Trivs med att bygga relationer och skapa affärer genom eget driv
• Är målmedveten, engagerad och gillar att se resultat av ditt arbete
• Bor i Skåne
Vi erbjuder:
• En trygg anställning med fast lön + provision
• Möjlighet att växa i rollen och utvecklas inom B2B-försäljning
• Stöttning av ett erfaret team, men med frihet att driva dina egna affärer
• En arbetsplats som kombinerar affär och samhällsnytta
Perfekt för dig som nyligen pluggat till Account Manager eller B2B-säljare och vill ta nästa steg i karriären!
