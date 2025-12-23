Key Account Managers Vi söker dig!

Primeshift AB / Säljarjobb / Täby
2025-12-23


Key Account Managers - Vi söker dig!
Har du erfarenhet av B2B-försäljning och brinner för att bygga långsiktiga kundrelationer? Vill du representera ett starkt varumärke inom modern IT och kommunikation? Då kan Primeshift vara rätt nästa steg för dig!
Om rollen:
Som Key Account Manager hos oss arbetar du som konsult och representerar vår partner under deras varumärke. Du säljer innovativa lösningar till företag inom SME-segmentet, bland annat:
Webb & E-handel
Digital marknadsföring (Google Ads, SEO, Social Ads)
IT & Cybersäkerhet
Telefoni & Molnväxlar
Copy/Print-lösningar
Projektsystem
Kassasystem

Vi erbjuder:
100% provisionsbaserad ersättning - Tjäna utifrån din prestation, utan tak.
Distansarbete - Jobba varifrån du vill i Sverige.
Karriärmöjligheter - Möjlighet till fast anställning och fast lön för dig som visar starka och hållbara resultat över tid.
Stöttande team - Bli en del av ett drivande och hjälpsamt säljteam.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av Key Account Management och B2B-försäljning.
Är duktig på att bygga förtroendefulla kundrelationer.
Är målmedveten, självgående och gillar att skapa resultat.

Redo att ta nästa steg i karriären? Skicka din ansökan till hej@primeshift.se - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: hej@primeshift.se

Arbetsgivare
Primeshift AB (org.nr 559452-7730)

Jobbnummer
9663012

