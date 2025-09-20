Key Account Manager till marknadsledande säkerhetsföretag
Academic Work Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa framtidens säkerhetslösningar? Hos CIP Checkport får du en nyckelroll där analys möter sälj- och verksamhetsutveckling. Vi söker en affärsdriven och orädd person med erfarenhet från arbete med offentlig upphandling eller liknande analysdriven försäljning som vill vara med och utveckla en unik säkerhetstjänst i tillväxt. Sök idag och var med på en resa på ett växande bolag där du ansvarar för att leda och utveckla företagets kund- och marknadsfunktion.
OM TJÄNSTEN
CIP Checkport är Sveriges ledande aktör inom post- och godssäkerhet. Vi skyddar våra kunders verksamheter genom att säkerställa så att inget oönskat eller potentiellt farligt når våra kunder. Detta genom att säkerhetskontrollera alla typer av inkommande försändelser - från brev till större gods - med hjälp av avancerad teknisk utrustning och expertis i framkant. Som pionjärer i branschen driver vi landets första säkerhetsterminal och erbjuder helhetslösningar som möter våra kunders temporära och långsiktiga säkerhetsbehov.
Nu söker vi en Key Account Manager som vill vara med och forma framtiden för svensk säkerhet. I denna nyckelroll är du ansvarig för att skapa och utveckla kundrelationer samt driva affärs- och verksamhetsprojekt från analys till genomförande. Du rapporterar direkt till VD och arbetar tätt med resten av verksamheten, där din insats har tydlig påverkan på företagets tillväxtresa.
Hos oss får du en unik möjlighet att arbeta i en miljö som präglas av innovation, samhällsnytta och stark entreprenörsanda. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens, där vi tillsammans bygger långsiktiga relationer med några av Sveriges viktigaste samhällsaktörer. Tjänsten utgår från vår säkerhetsterminal i Årsta, med möjlighet till arbete även från vårt centrala Stockholmskontor.
Du erbjuds:
• En nyckelroll i ett snabbväxande företag med stor påverkan och ansvar
• En öppen, familjär kultur med högt förtroende för medarbetarna och tillgång till djup kompetens och stöd av kollegor
• Unika karriärmöjligheter i en bransch under stark utveckling
• Arbete med avancerad teknik i samhällskritiska säkerhetsprojekt
• Stort nätverk och samarbeten med myndigheter och ledande aktörer inom säkerhet
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-20Dina arbetsuppgifter
• Driva försäljning och tillväxt: Du är ansvarig för att aktivt hitta nya kunder och bygga förtorendefulla relationer. Detta innebär att du prospekterar, säljer CIP Checkports tjänster samt etablerar effektiva processer för kundbearbetning.
• Utveckla partnerskap och strategier: Du deltar aktivt i att utforma företagets sälj- och marknadsstrategier och leder initiativ för att utveckla partnersamarbeten som bidrar till ökad försäljning.
• Projektledning och service: Genomföra analyser och leda implementationsprojekt för nya och befintliga kunder och agera som en viktig kontaktpunkt med en hög servicenivå.
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant utbildning/erfarenhet inom sälj- och marknadsföring.
• Erfarenhet att sälja och bygga relationer inom både privat och offentlig sektor där du gärna har erfarenhet från upphandlings- och utvecklingsprojekt.
• Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• God systemvana och vana att arbeta strukturerat.
• B-körkort krävs.Dina personliga egenskaper
För denna rekrytering är det viktigt med personliga egenskaper, och är du rätt person kan du utvecklas in i många delar av rollen och få stöd av kollegor. Det är viktigt i denna roll att du är strategisk och kommunikativ med hög affärsförståelse. Vi ser att du är analytisk utan att fastna i detaljer, trygg i att presentera inför högt uppsatta beslutsfattare och van att strukturera ditt arbete. Du drivs av att ta ansvar, lösa komplexa utmaningar och har förmågan att omsätta strategi till handling.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Säkerhet har hög prioritet för oss på Checkport, vi genomför därför bakgrundskontroller och en lämplighetsbedömning innan beslut om anställning. Vidare kan tjänsten komma att bli placerad i säkerhetsklass vid säkerhetsskyddad upphandling, en godkänd säkerhetsprövning blir då en förutsättning för anställning. Mer information om säkerhetsprövning hittar du här.
INFORMATION OM FÖRETAGET
CIP Checkport är Sveriges ledande aktör inom post- och godssäkerhet. Vi säkerställer att inget oönskat når våra kunders arbetsplatser genom banbrytande säkerhetskontroller och tjänster. Med landets första säkerhetsterminal, stark innovationskraft och ett växande team erbjuder vi en arbetsplats där initiativ, engagemang och samarbete står i fokus. Hos oss får du chansen att vara med och bygga något större - i en bransch där säkerhet gör skillnad på riktigt. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15112144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9518649