Key Account Manager till Göteborg
Intensogruppen AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-09
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Gamlestadens Charkuterifabrik är en av Sveriges största anläggningar för lufttorkade och kallrökta produkter och vi söker nu en Key Account Manager till Göteborg.
I rollen ingår att:
Ansvara för och utveckla långsiktiga affärsrelationer med befintliga och nya kunder samt säkerställa en hög kundnöjdhet
Identifiera, bearbeta och utveckla nya affärsmöjligheter i linje med företagets tillväxtstrategi och prioriterade kundsegment
Upprätta, följa upp och utveckla kundplaner, kundkalkyler, budgetar och försäljningsprognoser
Driva affären från kundförfrågan till implementerad lösning genom att samordna och koordinera det interna arbetet tillsammans med berörda funktioner
Genomföra marknads-, kund- och konkurrentanalyser samt identifiera nya affärsmöjligheter som stärker vår marknadsposition
Bidra aktivt till utvecklingen av vårt erbjudande, våra kundsegment och vår långsiktiga affärsutvecklingPubliceringsdatum2026-07-09Profil
Till rollen söker vi dig som:
Har en gedigen erfarenhet som Key Account Manager
Är van vid att driva centrala förhandlingar
Har erfarenhet ifrån DVH och gärna även Foodservice
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet ifrån ett företag med tillverkande produktion och att sälja kundanpassade produkter.Dina personliga egenskaper
Affärsmässig och bra på att utveckla långsiktiga kundrelationer
Serviceinriktad och kommunikativ med god samarbetsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för att arbetsuppgifterna genomförs effektivt och i tid
Noggrann, strukturerad och ansvarsfull
Proaktiv och lösningsorienterad
Vi erbjuder
Vi erbjuder självklart marknadsmässiga villkor. Hos oss får du en prestigelös och trygg arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål och där du har möjlighet att påverka bolagets tillväxt.
Vårt ledarskap och medarbetarskap ska präglas av företagets värderingar Ä.K.T.A - Ärliga, Kunniga, Tillsammans och Ansvarsfulla. Genom ett engagerat, affärsmässigt och respektfullt arbetssätt bidrar vi till företagets utveckling och skapar värde för våra kunder. Vi arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare behandlas med respekt och ges lika möjligheter att utvecklas.
Välkommen med din ansökan!
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen senast söndag 9 augusti.
Om Gamlestadens Charkuterifabrik
I Gamlestaden i Göteborg har charkuterier producerats sedan 1930-talet. Idag driver vi Gamlestadens Charkuterifabrik – en produktionsanläggning med hög kapacitet och en modern produktionsteknik. Vi utvecklar och producerar charkuteriprodukter åt kunders egna varumärken och erbjuder även färdiga produkter under vårt eget varumärke. Gamlestadens Charkuterifabrik är ett väletablerat charkuteribolag som kombinerar tradition och innovation för att erbjuda produkter med högsta kvalitet och smak. Med certifierade processer och lång erfarenhet i branschen arbetar vi nära våra kunder för att leverera produkter vi är stolta över. Läs gärna mer på www.gamlestadenschark.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Gamlestadens Charkuterifabrik AB Jobbnummer
9998232