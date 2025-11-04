Key Account Manager till Aprilice!
2025-11-04
Lockas du av att spela en viktig roll på ett ledande företag som befinner sig i en spännande expansionsfas? Är du en person som drivs av att arbeta i en säljroll där fokus är att bygga och underhålla kundrelationer? Då kan tjänsten som Key Account Manager på Aprilice vara något för dig!
Om Aprilice
Aprilice är en solcellsplattform som räknas som en av Nordens största solcellsbolag. Bolaget har sedan 2012 haft en stark tillväxt och har idag en mycket god lönsamhet. I en framtidsbransch som leds av teknikutveckling har Aprilice tre hörnstenar: miljö, hållbarhet och innovation. Aprilice vision är att påskynda övergången till ren förnybar solenergi genom att hjälpa sina kunder att växa snabbare.
Om tjänsten som Key Account Manager
I rollen som Key Account Manager kommer du ingå i ett team som idag består av åtta personer. Tillsammans med säljteamet har du en viktig roll med att fortsätta bygga, driva och utveckla relationen med nya och befintliga kunder. Du kommer ha ett helhetsansvar för affären genom att bland annat driva hela säljprocessen från offerering till signerat avtal. Du kommer vara en central del i ett spännande säljteam och rapporterar till bolagets Sales Manager.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta aktivt med att underhålla och bearbeta nya och befintliga affärsmöjligheter
Driva förbättrings- och utvecklingsarbete av säljprocessen
Helhetsansvar för en bred kundportfölj
Utbilda kunder i Aprilice produktsortiment
Skapa målsättningar för försäljning och se till så att det finns rätt förutsättningar för att nå uppsatta mål
Vara representant på mässor samt hålla i presentationer av nya produkter på kundeventsPubliceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som KAM är du prestigelös, serviceinriktad och nyfiken i ditt sätt att arbeta. Du som person drivs av att få arbeta i en säljroll där kundens upplevelse står i centrum.
Du är resultatorienterad och trivs i en miljö präglad av stundtals högt tempo med det gemensamma målet att hitta den bästa lösningen för både kund och organisation. Utöver det är du en lagspelare som motiveras av att bygga, förvalta och utveckla relationer.
Viktigt för tjänsten är:
3+ års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna från solceller eller annan teknisk inriktning
Då det förekommer en del resor i arbetet är B-körkort ett krav
Du har god kunskap inom Microsoft paketet samt kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Erfarenhet från arbete i ett tillväxtbolag samt helhetsansvar för affärer
Eftergymnasial utbildning är meriterande
Erfarenhet av Hubspot är meriterandeÖvrig information
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: 100%, heltid
Placering: Stockholm
Låter rollen som Key Account Manager till Aprilice intressant? Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum, skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884) Arbetsplats
Aprilice AB Kontakt
Sandra Roséus sandra.r@needo.se Jobbnummer
9588883