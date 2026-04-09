Key Account Manager / Sales Engineer - Mining
Company description:
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Job description:Vill du arbeta i en roll där långsiktiga kundrelationer, teknisk förståelse och affärsmässig utveckling går hand i hand? Söker du en miljö där du får vara rådgivande partner till några av Sveriges största gruvaktörer - och samtidigt bidra till en mer effektiv och hållbar industri?
Nu söker vi en Key Account Sales Engineer till vårt Mining team i norra Sverige.
Allt börjar med människor. Människor som du.
Bli en del av vårt team Epiroc är en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med innovativ utrustning, digitala lösningar och service hjälper vi våra kunder att utveckla sin verksamhet på ett säkert, effektivt och hållbart sätt. Vi driver utvecklingen inom bland annat automation, elektrifiering och data¬drivna arbetssätt - områden som i dag är centrala för modern gruvdrift.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där samarbete, öppenhet och innovationskraft står i centrum. Vi arbetar nära våra kunder - och nära varandra - för att säkerställa en helhetsleverans som skapar värde idag och för framtiden.
Följ med oss när vi accelererar transformationen!
Ditt uppdrag Som Key Account Sales Engineer ansvarar du för några av våra mest betydelsefulla gruvkunder. Ditt fokus är att utveckla partnerskap där du kombinerar affärsdriv, teknisk kunskap och en lyhörd förståelse för kundernas behov - i dag och på längre sikt.
I rollen ingår att:
Vara huvudkontakt och strategisk partner för utvalda nyckelkunder.
Bygga förtroendefulla, långsiktiga relationer och föra dialoger på både operativ och strategisk nivå.
Driva försäljning av Epirocs kompletta erbjudande - från utrustning och riggar till service, digitala lösningar och eftermarknad.
Identifiera affärsmöjligheter som stärker kundens produktivitet, säkerhet och hållbarhetsarbete.
Delta i tekniska genomgångar, produktdemonstrationer och projektplanering tillsammans med kunder och interna specialister.
Samarbeta nära kollegor i Sverige och globalt för att säkerställa ett koordinerat och värdeskapande kundstöd.
Planera ditt arbete självständigt samtidigt som du bidrar till att uppfylla teamets mål och kundernas förväntningar.
Din profilVi söker dig som trivs i en roll nära kunden där du får skapa hållbara affärer och bygga stabila relationer i en miljö där man utvecklas tillsammans. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från branschen - det viktiga är att du tar ansvar och skapar förtroende och långsiktighet i dina kundrelationer.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av roller inom Key Account Management, teknisk försäljning eller annan B2B affärsutveckling.
En trygg och tydlig kommunikationsstil där du både lyssnar in och leder dialoger framåt.
En strukturerad och självständig arbetsstil med förmåga att prioritera och hantera parallella processer.
Strategiskt tänkande kombinerat med vilja att förstå kundens vardag och långsiktiga mål.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Vill du skapa affärer genom kontinuitet, värdeskapande dialog och teknisk förståelse, och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik - då ser vi fram emot din ansökan!
Placering och resorVi ser gärna att du utgår från Gällivare, men vi är öppna för andra orter i regionen. Rollen innebär regelbundna resor, och beroende på bostadsort finns möjlighet till hybridarbete.
Livet på Epiroc När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
Globala karriärmöjligheter.
Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
Samhällsengagemang.
Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontaktinformationVälkommen med din ansökan via vår karriärsida, senast den 30 april 2026.
För frågor om rollen, välkommen att kontakta:National Sales Manager Mining Sweden, Andreas Karlsson: andreas.karlsson@epiroc.com
Recruitment Specialist, Lisa Ström: lisa.strom@epiroc.com Så ansöker du
