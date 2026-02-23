Key Account Manager
Vill du spela en nyckelroll i att utveckla några av Sveriges mest välkända kunder med fokus mot servicehandeln? Hos Lindvalls Chark får du möjligheten att kombinera affärsmässighet med relationsbyggande och vara drivande i att skapa tillväxt, lönsamhet och långsiktiga partnerskap.
Det här kommer du att göra
Som Key Account Manager hos Lindvalls Chark ansvarar du för att bygga och utveckla starka och lönsamma samarbeten med våra nyckelkunder - exempelvis Circle K, Biltema, Menigo och Martin & Servera. Rollen är central för att säkra bolagets långsiktiga tillväxt och lönsamhet.
Du har ett helhetsansvar för din kundportfölj och leder arbetet med att planera, förhandla och följa upp försäljning, sortiment, kampanjer och marginaler. Du förhandlar årsavtal, ansvarar för prissättning och kalkyler, och säkerställer optimal produktplacering och prisstrategi.
I rollen ingår också att driva produkt- och kategoriutveckling i nära samarbete med kundens inköps- och kategoriteam. Du koordinerar interna aktiviteter tillsammans med produktutveckling, produktion, ekonomi och fältsäljteamet för att säkerställa att varje kund får bästa möjliga service och affärsresultat.
Du analyserar marknadstrender, kundbeteenden och resultatdata - och använder insikterna för att stärka Lindvalls Charks position på marknaden. Du ansvarar även för logistikupplägg inom ditt kundområde och representerar företaget vid kundmässor och branschevenemang.
Du rapporterar till Commercial Director och är placerad i Stockholm, frekventa resor förekommer i tjänsten.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
• Eftergymnasial utbildning inom försäljning, marknadsföring eller ekonomi - eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av rollen som KAM inom livsmedelsbranschen, med fördel inom servicehandeln.
• Erfarenhet av att förhandla med stora kedjor och grossister.
• God förståelse för marknadsstrukturer, kampanjlogik och prissättningsstrategier.
• Förmåga att arbeta datadrivet med uppföljning av försäljning, marginal och volym.
Du är:
• Relationsskapande och kommunikativ - du bygger starka samarbeten både internt och externt.
• Affärsmässig och resultatorienterad med ett tydligt kommersiellt driv.
• Strukturerad, analytisk och noggrann med fokus på uppföljning och utveckling.
• Förhandlingsvan, lösningsorienterad och trygg i att driva affärer från idé till genomförande.
Vad vi erbjuder dig
Hos Lindvalls Chark blir du en del av ett starkt, företag med stolta traditioner och en passion för kvalitet. Vi erbjuder en roll där du får ett stort eget ansvar, möjlighet att påverka och utrymme att driva långsiktiga affärer tillsammans med marknadens mest välkända aktörer. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, entreprenörsanda och kundfokus genomsyrar allt vi gör.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! I din ansökan har du möjlighet att addera ditt CV eller LinkedIn-profil. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis utvärdering för alla kandidater. På Lantmännen är det viktigt att alla har lika möjligheter till anställning och utveckling i koncernen.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via extern leverantör. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Johanna Lindfors på johanna.lindfors@lantmannen.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och ägs av Lantmännen. Tillsammans med våra 1 800 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet - samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion.
