Key Account Manager
Skatteverket / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som strategisk partner i en organisation som är viktig för att samhället ska fungera? Vi söker en Key Account Manager/Kundansvarig som drivs av att utveckla starka relationer och driva samarbeten som gör verklig skillnad.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Skatteverkets it-avdelning levererar it-tjänster till flera myndigheter utöver Skatteverket. Det kan vara it-tjänster inom drift, infrastruktur och it-arbetsplats men även applikationsutveckling och förvaltning. Samverkan och partnerskap är nyckelord i detta uppdrag då drivkraften ligger i att tillsammans öka nyttan för den specifika myndigheten men även för samhället i stort.
Sektionen du kommer tillhöra är under uppbyggnad och består av flera kundansvariga (KAM) som tillsammans har till uppgift att utveckla förmågan att leverera till andra myndigheter. Som kundansvarig har du hand om kontakterna med de anslutna myndigheter som it-avdelningen levererar till. Du har till uppgift att utveckla och upprätthålla en god och förtroendeingivande relation, är lyhörd och fångar upp de behov och utmaningar som den anslutna myndigheten har, på kort såväl som på lång sikt. I rollen är du också den anslutna myndighetens representant på Skatteverkets it-avdelning, där du utvecklar ett bra kontaktnät för att säkerställa att nya behov, frågor, eskaleringar m.m. tas om hand.
Rollen innebär att du leder samverkan på både strategisk och taktisk nivå. Du säkerställer att den anslutna myndigheten och Skatteverkets it-avdelning vet vad de har att förhålla sig till i den överenskommelse som tecknats mellan myndigheterna för samverkan och leverans av it-tjänster. Du agerar om det finns behov av tolkningar eller om problem uppstår. Du ansvarar även för de ekonomiska aspekterna som budget, prognoser, uppföljning och fakturering i samverkan med den anslutna myndigheten.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att delvis arbeta hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha förmågan att skapa goda och långsiktiga relationer där du har ett bra bemötande gentemot såväl våra kunder som dina kollegor
- ha förmågan att självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- ha en mycket god analytisk förmåga, vilket bland annat innebär att du fattar välgrundade beslut utifrån de fakta du tagit reda på inför lösningen av en uppgift
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara mål- och resultatorienterad där du bidrar till att syftet med verksamheten uppnås
- ha en god kommunikationsförmåga i svenska, vilket innebär att du uttrycker dig på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift.
Du ska även ha:
- relevant eftergymnasial utbildning inom it, alternativt flerårig och relevant arbetslivserfarenhet inom it-området
- flerårig, aktuell och relevant erfarenhet som Key Account Manager, kundansvarig eller annan liknande roll inom it-området som arbetsgivaren bedömer som relevant
- flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av att ha arbetat med drift, infrastruktur och applikationsförvaltning
Det är önskvärt om du har aktuell och relevant erfarenhet av liknande arbete på stor komplex organisation och/eller aktuell och relevant erfarenhet av att ha haft säljaransvar inom it.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Annica Oreland (Rekryterande chef) annica.oreland@skatteverket.se Jobbnummer
9695731