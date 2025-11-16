Key Account Manager
Vi utökar vår produktion för NEG och söker därmed en
KAM säljare som vill arbeta i en utvecklande och inkluderande miljö med försäljning och service med goda löneförutsättningar.
Vi ger dig möjligheten att arbeta på distans längre fram men till en början kommer du givetvis arbeta från kontoret.
Vi har precis flyttat in i nyrenoverade lokaler i Göteborg.
Tjänsten innebär försäljning av NEG energiförvaltningstjänst via telefon, till företag och privatpersoner.
Vi värdesätter alltid hög kvalité i våra samtal och vårt mål är att våra agenter hela tiden ska utvecklas. Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning sedan tidigare. Det är dock inget krav utan sätter stor vikt vid din personlighet, vilja och driv.
Som säljare arbetar du kontorstider, måndag till fredag.
Vi anställer främst på heltid men finns även möjlighet till något lägre sysselsättning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarsfull och har en positiv inställning till försäljning. Vi vill att du är målinriktad och prestationsorienterad men även klarar av motgångar. Du är inte rädd för att ta för dig samtidigt som du värnar om god sammanhållning och en trevlig arbetsplats. Du är positiv till mångfald, jämställdhet och värnar om allas lika värde. Vi värdesätter om du är aktiv inom en idrott och/eller har tidigare erfarenhet av försäljning och ledarskap. Vågar du även ta för dig i sociala sammanhang och är en positiv person kan det vara meriterande för tjänsten.
Vid goda resultat finns möjlighet till ledande positioner på företaget.
Kvalifikationer För tjänsten krävs att du - är minst 20 år - har gymnasiekompetens eller likvärdig erfarenhet - har tidigare arbetslivserfarenhet, meriterande med försäljningserfarenhet - har goda språkkunskaper i svenska.
Intervjuer sker fysiskt, löpande. Tillträde av tjänst enligt överenskommelse.
Ansök här nedan eller mejla oss! Ersättning
Rörlig Så ansöker du
