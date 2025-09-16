Key Account Manager
Vill du vara med och bygga långsiktiga relationer och skapa värde för både kunder och kollegor? Vi söker en Key Account Manager som vill vara med och stärka vår position på marknaden och utvecklas tillsammans med oss.
Du som brinner för affärer och kundrelationer - och känner dig hemma i en tillverknings- och industrimiljö. Känner du igen dig? Då kanske vi är en perfekt match.
Om rollen
Som Key Account Manager får du en central roll i att vårda och utveckla våra kundrelationer. Du arbetar nära utvalda nyckelkunder och blir en viktig partner i att förstå deras behov, identifiera möjligheter och skapa lösningar som gör skillnad.
I din roll ingår bland annat att:
- Ansvara för att utveckla och driva ett antal av våra nyckelkunder
- Identifiera nya affärsmöjligheter och driva tillväxt tillsammans med våra kunder
- Samarbeta med kolleger inom sälj och andra funktioner för att säkerställa bästa möjliga leverans
- Bidra till strategiskt arbete och långsiktiga partnerskap
- Genomföra pris- och avtalsförhandlingar
- Hantera ett brett utbud av produkter och tjänster i komplexa säljdialoger
- Vara en aktiv del i att driva digital utveckling och förbättra våra arbetssätt
Om Dig
Vi söker dig som har en stark affärskänsla och ett genuint intresse för människor och relationer.
Du trivs i mötet med kunder, är lyhörd och lösningsorienterad, samtidigt som du är resultatinriktad och gillar att driva saker framåt.
Vi tror att du har:
- Erfarenhet av B2B-försäljning eller key account management
- God kommunikationsförmåga både på svenska och engelska
- Ett strukturerat arbetssätt och förmåga att prioritera i en dynamisk vardag
- God systemvana och ett genuint intresse för den digitala utvecklingen
- En vilja att ständigt utvecklas, både personligt och tillsammans med teamet
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi eller försäljning är ett plus liksom erfarenhet från tillverknings- eller industrimiljö men det viktigaste är att du har rätt inställning och driv.
Om Bufab
Bufabs verksamhet handlar om engagemang, snabbhet och förtroende. Vi levererar lösningar, inte produkter.
Vi kombinerar det stora företagets möjligheter med det mindre företagets entreprenörsanda. Vi har en kultur där vi värdesätter samarbete, engagemang och eget ansvar, där du som medarbetare har stor frihet att påverka och utvecklas.
Hos oss blir du en viktig del av ett team där vi ständigt utmanar våra arbetssätt, lyfter varandra och skapar värde, både för våra kunder och internt.
Låter det här som din nästa utmaning? Då är du välkommen med din ansökan senast den 30 september.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att höra av dig till Jacob Möllvik, Area Sales Manager, jacob.mollvik@bufab.com
eller Robert Johansson, Area Sales Manager, robert.johansson@bufab.com
.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Today, the Bufab group has around 1800 employees and 50+ wholly owned operational subsidiaries in 28 countries. Our employees are what makes our success. We offer freedom, responsibility, and development opportunities in an international environment and in a company characterized by entrepreneurs. At the same time, we maintain a lot of the company's family feeling that we have had since we were founded in 1977. The Bufab share is listed on Nasdaq Stockholm under the short name "BUFAB". Read more about us at www.bufab.com. Ersättning
