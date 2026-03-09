KBT-terapeut
2026-03-09
Behandlingsansvarig för ungdomar med komplex problematik
Vi är ett företag som har en hundraårig vårdtradition bakom oss och utvecklat ett gott rykte att med hög kvalitet möta och stödja varje enskild individ att använda och utveckla sina resurser. Fogdaröd är en ekonomisk förening som drivs utan enskilt vinstintresse. Istället drivs vi av ett engagemang att bedriva en omsorg och en vård som vi alla kan vara stolta över.
Vi på HVB Gästgården söker nu en terapeut till vårt team. Vi är just nu inne i en spännande fas där vi på Fogdaröd prioriterar att utveckla en kvalitativ vård och behandling med evidensbaserade metoder på vårt HVB. Lika viktigt som det är att jobba utifrån ovanstående värdesätter vi att man gör detta med engagemang och mjuka värden gentemot våra ungdomar, uppdragsgivare, vårdnadshavare och till varandra i arbetsteamet.
Vi tar emot ungdomar 12-15 år med psykosocial problematik. Vår målgrupp är bred och kan innebära utåtagerande beteende, bristande känsloregleringsfärdigheter, avsaknad av trygg miljö hemma. Många av våra ungdomar har någon form av NPF-diagnos, ångestproblematik och traumatiska livshändelser. Vi tar emot på uppdrag av socialtjänsten från hela landet. Vi erbjuder ett tryggt och hemlikt boende med individuell behandling baserat på genomförandeplaner och individuella mål.
Vår psykologiska behandling utgår från KBT. Vårt mål med behandlingen är alltid att öka funktionella beteende och färdigheter samt skapa en värdefull tillvaro för våra ungdomar. Detta för att öka förutsättningarna att ge ungdomen möjligheter, strategier och resurser inför framtiden efter avslutad placering.
HVB Gästgården är vackert belägen i en park med närhet till naturen. I den intilliggande skogen finns vackra vattendrag och motionsslingor som bidrar till en aktiv fritid. Vi har även ute- och innegym på området som ungdomarna har möjlighet att utnyttja. Vi åker även på utflykter som tar oss ut över hela Skåne.
Vill du arbeta nära ungdomar med komplexa behov och vara en viktig del av deras förändringsresa?
På HVB Gästgården söker vi nu en engagerad och trygg KBT-terapeut (steg 1) som vill arbeta behandlingsnära med ungdomar som ofta har en kombination av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och traumarelaterad problematik.
Hos oss får du en central roll i behandlingsarbetet och möjlighet att påverka ungdomars utveckling - varje dag.
Om tjänsten:
Som KBT-terapeut hos oss arbetar du i skärningspunkten mellan:
• individuell behandling
• vardagsnära behandlingsarbete
• handledning och stöd till personal
Du blir en nyckelperson i verksamheten där du bidrar till att skapa struktur, förutsägbarhet och trygghet för ungdomarna samtidigt som du stärker personalens kompetens i bemötande och förståelse för komplex problematik.
Du ingår i ett ledande behandlingsteam tillsammans med områdeschef och samordnare, där ni gemensamt arbetar för att utveckla verksamheten och säkerställa kvalitet i behandlingsarbetet.
I tjänsten ingår även jourberedskap enligt schema.
Arbetsuppgifter
• Behandlingsarbete nära ungdomarnas vardag
• Du arbetar aktivt i ungdomarnas dagliga miljö och omsätter KBT-strategier i praktiken.
Arbetet innebär bland annat att:
• Genomföra individuella KBT-samtal
• Kartlägga svårigheter och resurser samt göra beteendeanalyser
• Upprätta och följa upp behandlingsplaner
• Stödja ungdomarna i affektreglering, impulskontroll och sociala färdigheter
• Arbeta med stabiliserande och trygghetsskapande insatser
• Göra "här och nu"-interventioner vid konflikter, stark affekt eller krissituationer
• Samverka med socialtjänst, skola, BUP och andra viktiga aktörer
• Ansvara för genomförandeplaner, dokumentation och vårdsammanfattningar
• Handledning och stöd till personalgruppen
• Du är också ett viktigt stöd för behandlingspersonalen i deras arbete.
Du kommer bland annat att:
• Ge vardagshandledning i lågaffektivt bemötande
• Stötta personalen i att skapa struktur, rutiner och förutsägbarhet
• Vara ett bollplank i svåra situationer
• Bidra till ett tryggt, professionellt och samordnat teamarbete
Vi söker dig som
Är legitimerad psykoterapeut eller har steg 1 i KBT
Har erfarenhet av arbete med ungdomar med NPF och/eller trauma
Har god förståelse för lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagog och strukturerade arbetssätt
Är trygg, stabil och tydlig i mötet med ungdomar i affekt
Trivs i en roll där du kombinerar behandling, praktiskt arbete och handledning
Har god samarbetsförmåga och vill vara en del av ett engagerat team
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
