KBT Terapeut gruppbehandling

Step One Rehab AB / Psykologjobb / Stockholm
2025-09-16


Hej och välkommen till Step One, en öppenvård för beroende på Östermalm i Stockholm. Vi behöver omgående en KBT terapeut som har hand om vår eftermiddagsgrupp. Du behöver ha arbetar med beroendefrågor och personer med beroendeproblematik tidigare och har du egen erfarenhet av tillfrisknande så är det meriterande.
Vi är ett litet gång på 4 personer som jobbar tajt ihop och har världens finaste klienter.
Du behöver vara lägst KBT 1 eller motsvarande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
via epost
E-post: per@stepone.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Step One Rehab AB (org.nr 556537-4344)

Kontakt
Per Carlstein
per@stepone.se
0702519435

Jobbnummer
9512301

