Kassapersonal

Esam sheikho / Kassapersonalsjobb / Enköping
2025-09-08


Vi söker kassapersonal!

är du serviceinriktad, ansvarsfull och gillar att arbeta i en snabb och dynamisk miljö? Då kanske du är den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-09-08

Dina arbetsuppgifter
• Kassaarbete och kundservice
• Hantera betalningar och transaktioner
• Ge bästa möjliga service till våra kunder
• Säkerställa ordning och reda i butiken

Vi söker dig som:
• Har ett stort intresse för att ge god service
• är ansvarstagande och noggrann
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo
• Har erfarenhet av kassaarbete (meriterande, men inte ett krav)

Vi erbjuder:
• En rolig och varierad arbetsmiljö .
• Möjligheter till personlig utveckling.
• Flexibla arbetstider.
Det kan vara del tid eller hel tid .
låter detta som något för dig? Skicka din ansöka och CV till
esam.sheikho@hotmail.com

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: Esam.sheikho@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Esam sheikho
Kyrkogatan 10 (visa karta)
745 31  ENKÖPING

Arbetsplats
Astas vedugn

Kontakt
Esam Sheikho
Esam.sheikho@hotmail.com

Jobbnummer
9498569

