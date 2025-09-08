Kassapersonal
Kassapersonal
2025-09-08
Vi söker kassapersonal!
Vi söker kassapersonal!
är du serviceinriktad, ansvarsfull och gillar att arbeta i en snabb och dynamisk miljö? Då kanske du är den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
• Kassaarbete och kundservice
• Hantera betalningar och transaktioner
• Ge bästa möjliga service till våra kunder
• Säkerställa ordning och reda i butiken
Vi söker dig som:
• Har ett stort intresse för att ge god service
• är ansvarstagande och noggrann
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo
• Har erfarenhet av kassaarbete (meriterande, men inte ett krav)
Vi erbjuder:
• En rolig och varierad arbetsmiljö .
• Möjligheter till personlig utveckling.
• Flexibla arbetstider.
Det kan vara del tid eller hel tid .
låter detta som något för dig? Skicka din ansöka och CV tillesam.sheikho@hotmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: Esam.sheikho@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Esam sheikho
Kyrkogatan 10 (visa karta
)
745 31 ENKÖPING Arbetsplats
Astas vedugn Kontakt
Esam Sheikho Esam.sheikho@hotmail.com Jobbnummer
9498569